Hallitus haluaa ulkomailla olevat suomalaiset kotiin, mutta miten? Ulkoministeriö: mahdollisuudet auttaa ovat rajalliset

Lentoja on peruttu viime päivinä ympäri maailmaa.

Monet suomalaiset ovat jääneet jumiin ulkomaille, kun valtiot ovat sulkeneet rajojaan ja lentoyhtiöt peruneet tuhansia lentoja. Ulkoministeriön mukaan sen mahdollisuudet auttaa ovat rajalliset.

Suomen hallitus kertoi maanantaina aloittavansa valmistelun maan rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla, jotta koronaviruksen leviämistä saataisiin hillittyä. Matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen keskeytetään hallituksen mukaan niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja muiden Suomessa asuvien paluuta.

Hallitus kehottaa suomalaisia olemaan matkustamatta ulkomaille, ja ulkomailla oleville suomalaisille suositellaan välitöntä paluuta kotimaahan.

Viime viikkoina matkailijoiden tilanne on maailmalla kuitenkin muuttunut radikaalisti, sillä maat ovat sulkeneet rajojaan ja lentoyhtiöt ovat peruneet tuhansia lentoja. Samalla myös moni suomalainen on jäänyt maailmalle vailla paluulentoa.

Suoja-asuihin sonnustautunut Espanjan asevoimien hätätilayksikkö liikkui matkustajien joukossa desinfioiden paikkoja Malagan lentoasemalle maanantaina.

Vielä ei ole täysin selvää, kuinka hallituksen tuoreet linjaukset vaikuttavat käytännössä esimerkiksi siihen, voiko ulkoministeriö jollakin tavoin auttaa suomalaisia palaamaan kotimaahan. Ulkoministeriön viestintäjohtajan Paula Parviaisen mukaan ministeriön verkkosivuillaan julkaisemaa ohjeistusta suomalaismatkailijoille päivitetään tuorein tiedoin jatkuvasti.

– Juuri nyt minulla ei ole tarkempaa tietoa. Tilanne elää niin paljon, että näitä lentojen peruuttamisia tulee niin yllättäen ja nopeasti, että tässä ei ole mitään ihan varmaa formaattia. Varmaankaan ehkä ylimääräisiä lentoja ei pystytä järjestämään, Parviainen sanoo.

Hän pitää kuitenkin mahdollisena, että suomalaisia voitaisiin auttaa palaamaan jollakin tapaa niistä kohteista, joihin heitä on jäänyt paljon.

– Huominen selventää varmasti näitä käytännön asioita, Parviainen sanoo.

”Ulkoministeriön mahdollisuudet avustaa tässä tilanteessa ovat rajalliset”

Parviaisen mukaan kyselyistä ruuhkautuneen ulkoministeriön viestintäkapasiteetti suunnataan nyt ministeriön verkkosivuille, jotta ajantasainen tieto saataisiin kerralla mahdollisimman laajalle yleisölle.

Ohjeistuksessaan ulkoministeriö kehottaa matkailijoita seuraamaan paikallisia uutisia ja paikallisten viranomaisten tiedotusta sekä selvittämään itse ensin paluumatkan järjestelyjä suoraan omalta matkanjärjestäjältä.

– Ulkoministeriön mahdollisuudet avustaa tässä tilanteessa ovat rajalliset. Matkanjärjestäjät ja lentoyhtiöt pyrkivät kuljettamaan suomalaiset matkailijat takaisin kotimaahan, ulkoministeriö tiedottaa.

Länsimaisia turisteja rautatieasemalla Sri Lankassa. Kuva on otettu sunnuntaina, jolloin maan hallitus julisti kansallisen vapaapäivän estääkseen ihmisten kokoontumisia.

Suurimpiin matkanjärjestäjiin kuuluva Aurinkomatkat kertoo verkkosivuillaan, että tavoitteena on on saada kaikki kohteissa olevat asiakkaat kotimaahan alkuperäisen aikataulun mukaisesti, ja muussa tapauksessa asiakkaisiin ollaan yhteydessä. Myös TUI kertoo, että kaikki lomamatkalla tällä hetkellä olevat palaavat kotimaahan alkuperäisen suunnitelman mukaan, ellei toisin ilmoiteta.

Tjäreborg puolestaan ilmoittaa, että muutokset lentojen paluuaikatauluihin ovat mahdollisia, ja muutoksista tiedotetaan niille, joita ne koskevat. Tjäreborg kertoo myös järjestävänsä mahdollisuuksien mukaan ylimääräisiä lentoja.

Kotiuttaminen ulkoministeriön avulla mahdollista vain poikkeustilanteissa

Monet matkustavat nykyään kuitenkin omatoimisesti, eivätkä he näin ollen voi kääntyä matkanjärjestäjien puoleen. Ulkoministeriön mukaan kotiuttaminen sen avustuksella voi tulla kyseeseen ainoastaan poikkeustilanteissa.

– Mahdollisissa kotiutuksissa tehdään yhteistyötä EU- ja Pohjoismaiden kanssa. Kotiutuksia pohditaan aina tapauskohtaisesti ja huomioon otetaan kohdemaan kokonaistilanne. On hyvä myös huomata, että ulkoministeriö ei vastaa mahdollisesta kotiutuksesta aiheutuvista kuluista, vaan myös kotiutustilanteessa matkailija vastaa matkakuluistaan itse.

Useat maat ovat sulkeneet rajojaan koronaviruspandemian vuoksi. Kuva Puolan ja Tshekin rajalta sunnuntailta.

Ulkoministeriö neuvoo esimerkiksi omalla autolla ulkomailla liikkuvia selvittämään, onko maasta poistuminen maanteitse mahdollista.

– Autolla liikuttaessa on hyvä myös varautua siihen, että vaikka matkalle pääsisikin lähtemään, voi matkanteko keskeytyä myöhemmin uusien rajoituksien vuoksi, ministeriön verkkosivuilla muistutetaan.

”Matkailijoilta vaaditaan nyt sopeutumista tilanteeseen”

Suomen edustustot pyrkivät tiedottamaan sosiaalisen median kanavillaan kunkin maan tilanteesta ja paikallisviranomaisten antamista ohjeista. Ulkoministeriön mukaan matkailijoiden on hyvä varautua siihen, että he saattavat joutua jäämään matkakohteeseensa niin kauaksi aikaa, kunnes matkustusrajoitukset on purettu.

– Matkailijoilta vaaditaan nyt sopeutumista tilanteeseen ja epätietoisuuden sietämistä, ulkoministeriö huomauttaa.

Ministeriö muistuttaa myös, että se tai Suomen edustustot eivät voi vaikuttaa toisen valtion viranomaisten päätöksiin, ja että matkailijan on aina noudatettava kohdemaan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Nämä määräykset voivat esimerkiksi viedä suomalaisen matkailijan karanteeniin ulkomailla.

– Ulkomailta palattuasi huomioi suositus jäädä matkan jälkeen kahdeksi viikoksi kotiin, ulkoministeriö muistuttaa niitä, jotka saavat järjestettyä paluunsa kotimaahan.

Ulkoministeriön mukaan sen päivystyskeskukseen tulee soittaa vain hätätilanteessa. Hätätilanteesta ei kuitenkaan ole kyse, jos asia koskee matkan keskeytymistä ja paluun vaikeutumista koronavirustilanteen johdosta.

Kiireettömissä tiedusteluissa matkailijoita pyydetään käyttämään sähköpostia paivystys.um@formin.fi.