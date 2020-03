Ranskalta rajuja rajoituksia ihmisten liikkumiseen: kotoa saa poistua vain ruokakauppaan, töihin, kuntoilemaan tai hoitoon

Ranska oli jo aiemmin sulkenut ravintolat, baarit ja koulut.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on maanantaina määrännyt entistä tiukempia rajoituksia ihmisten liikkuvuuteen koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Ranska oli jo aiemmin sulkenut ravintolat ja baarit, koulut ja asettanut rajoituksia myös laskettelukeskuksille.

Macron piti maanantaina kansalle synkän puheen, jossa hän kertoi, että tiistaista kello 12 alkaen päivällä ihmisten tulisi pysyä kotona. Tämän jälkeen poistua saa pelkästään ruokakauppaan, töihin, kuntoilemaan tai terveydenhoitopalveluihin.

Rajoitukset ovat voimassa ainakin kaksi viikkoa, ja niiden rikkomisesta seuraa rangaistus.

Rauhanaikana ennennäkemättömät toimenpiteet ovat tarpeen, koska koronavirustartuntojen määrä on tuplaantunut keskimäärin kolmen päivän tahdilla, Macron totesi.

– Tiedän kysyväni teiltä jotain, mikä on ennennäkemätöntä, mutta olosuhteet vaativat sitä, Macron sanoi.

– Meitä ei ole vastassa toinen armeija tai kansakunta. Mutta vihollinen on täällä: näkymättömänä, vaikeasti tavoiteltavana, mutta alati edistyvänä.

Noin 100 000 poliisia aiotaan valjastaa valvomaan uusia rajoituksia, kertoi sisäministeri Christophe Castaner. Maahan perustetaan tarkistuspisteitä, ja ihmisten on pystyttävä todistamaan matkansa tarkoitus. Tämä koskee myös jalankulkijoita.

Macronin mukaan entistä rajummat rajoitukset ovat tarpeen, koska liian moni kansalainen sivuutti aiemmat varoitukset ja kokoontuivat puistoissa ja kadunkulmissa viikonloppuna, omien ja muiden ihmisten terveyden riskeeraten.

Ranskassa koronavirukseen on kuollut 148 ihmistä. Tartunnan on saanut yli 6 000.

Koronaviruksen vuoksi tykötarpeita hakeneita ihmisiä maanantaina Pariisissa. Ranskassa uudet rajoitukset ihmisten liikkuvuuteen astuvat voimaan tiistaina paikallista aikaa kello 12.

Uusien rajujen toimien tullessa voimaan myös armeija mobilisoidaan. Sotilaat kuljettavat sairaita hoitoon sairaaloihin, joissa on tilaa. Lisäksi sotilassairaala, jossa on mahdollisuus 30 ihmisen tehohoitoon, pystytetään Alsacen alueelle. Alsace on yksi pahiten koronasta kärsinyt alue Ranskassa.

Ranskassa oli sunnuntaina tarkoitus järjestää paikallisvaalien toinen kierros, mutta Macronin mukaan se on nyt peruttu.

Macronin mukaan hallitus lupaa 300 miljardin euron edestä lainoja tilanteesta kärsiville yrityksille. Suunnitelma tulee parlamentin käsittelyyn tulevina viikkoina. Lisäksi esimerkiksi pienten yritysten vuokranmaksuja keskeytetään.

– Yksikään ranskalainen yritys koosta riippumatta ei kohtaa romahduksen uhkaa, Macron sanoi.