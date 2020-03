Lukuisat suomalaiset uhkaavat jäädä jumiin Espanjaan.

Espanjan pahentunut koronavirustilanne ja Suomen hallituksen julkistamat rajoitukset ovat saaneet monet Espanjan Aurinkorannikolla oleskelevat pyrkimään Suomeen.

Joulukuun lopussa Espanjaan aviomiehensä kanssa matkustaneen Sari Sarrin oli tarkoitus oleskella Fuengirolassa toukokuun alkuun, mutta nyt toiveena on palata Suomeen mahdollisimman pian.

– Minulla on monia hankalia perussairauksia, joten minun on tärkeää päästä palaamaan Suomen sairaanhoidon piiriin. En voi ottaa riskiä, että jäisin tänne jumiin.

Sari Sarrin mukaan lentolippuja kaupataan ja vaihdellaan sosiaalisessa mediassa nyt villisti.

Sarrilla on varattuna Finnairin lento Málagasta Helsinkiin 23. maaliskuuta, mutta hän on pelännyt lennon perumista. Liikenne Finnairin Málagan reitillä lakkaa toistaiseksi huhtikuun alussa, ja joitakin Espanjan lentojaan lentoyhtiö on perunut 16. maaliskuuta alkaen.

Sarri kuvailee tunnelmia epätietoisiksi ja hämmentyneiksi. Osa suomalaisista on yrittänyt aikaistaa huhti- ja toukokuulle varattuja lentojaan, mutta lähiviikkojen lennot ovat täysiä.

Espanjassa on tällä hetkellä lähes 9200 koronavirustartuntaa. Maa on sulkemassa Suomen tavoin rajansa, ja kaikkialla Espanjassa on voimassa tiukka kotikaranteeni.

– Kaduilla liikkumisesta voi saada huikeat sakot, jos siihen ei ole hyvää syytä, kuten apteekissa tai ruokakaupassa käynti, Sarri kuvailee.

Sarri kehuu espanjalaisten talkoohenkeä koronaviruksen kukistamiseksi. Kotien parvekkeilla on annettu aplodeja espanjalaissairaaloiden hoitohenkilökunnalle kolmena peräkkäisenä iltana.

– Sen sijaan en ymmärrä lentoyhtiöiden talkoohenkeä. Valtavan monet haluavat täältä Suomeen. Kuka heitä auttaa sen jälkeen, kun lennot perutaan? Sarri kysyy.

Sarri pohtii, miksi Suomen hallitus kehotti suomalaismatkailijoita palaamaan kotiin vasta, kun lentoyhtiöt olivat ryhtyneet perumaan lentojaan.

– Kyllä täältä kaikkien haluavien kotiin pitää päästä, ei Suomen kansalaisia voi heitteille jättää.

Lentolippuja kaupataan ja vaihdellaan sosiaalisessa mediassa Sarrin mukaan villisti.

Salme Koskela onnistui vaihtamaan lentolippunsa toukokuulta maaliskuulle.

Suomeen jo päässyt Salme Koskela oli onnekas, sillä hän onnistui vaihtamaan lentolippunsa toukokuulta maaliskuulle. Koskelan Suomeen jäänyt mies sairastui vakavasti, mikä sai hänet kiirehtimään paluuta.

Nopean lähdön vuoksi Koskelan lähes kaikki omaisuus jäi vuokra-asuntoon Espanjaan. Eläkeläinen ei tiedä, milloin hän pääse noutamaan omaisuuttaan.

– Tulin Suomeen kiireisesti mukanani vain käsimatkatavarat. Kaiken lisäksi olen nyt itse kahden viikon karanteenissa, enkä voi mennä sairaalaan mieheni luo. Tämä on todella outo tilanne.

Koskelalla on Espanjan Aurinkorannikolla useita ystäviä ja tuttavia, joilla on vaikeuksia palata Suomeen.

– Ulkonaliikkumiskielto on aiheuttanut suomalaiseläkeläisten keskuudessa pienen paniikin. Normaalisti lähdimme aamuisin pitkälle lenkille porukassa, mutta nyt lenkilläkään ei voi käydä tai voi saada poliisin perään.

16 vuoden ajan talvet Espanjassa viettänyt Merja Putkonen pelkää jäävänsä Espanjassa ilman hoitoa, jos hoitokapasiteetti viedään äärimmilleen. Hän haluaa Suomeen toistaiseksi.

– Pelkään, että ulkomaalaiset jätetään Espanjassa hoitamatta ensimmäisenä. Se on monilla mielessä, Putkonen sanoo.

Merja Putkonen pelkää, että ulkomaalaiset jätetään Espanjassa hoitamatta ensimmäisenä.

Epätietoisuus kalvaa myös Fuengirolassa New Ewalds -nimistä elintarvikekauppaa pitävää Tapani Kangasniemeä, jonka on ollut tarkoitus palata Suomeen runsaan viikon päästä.

– Tällä hetkellä minulla ei ole varmaa tietoa siitä, pääsemmekö täältä pois suunnitelman mukaisesti. Arvioni mukaan ainakin sadat suomalaiset ovat nyt samassa tilanteessa, Kangasniemi sanoo.

– Kaupallamme vieraili maanantaina yhä suomalaisia. Monet kantavat huolta siitä, joutuvatko he jäämään kokonaan eristyksiin Espanjaan. Kenelläkään ei ole varmaa tietoa siitä, miten täältä pääsee pois ja millä aikataululla.

Elintarvikekauppaa pitävä Tapani Kangasniemi ei ole varma, miten pääsee kotiin.

Kangasniemi asuu vakituiseen Suomessa, vaikka pyörittääkin yritystä Espanjassa.

– Iso huoli on myös niillä suomalaisilla, jotka ovat tulleet autolla Aurinkorannikolle. Koska Espanjan rajat ovat kiinni, he eivät uskalla lähteä ajamaan kotia kohti.

Espanjan hallitus päätti maanantaina, että jatkossa vain maan kansalaiset ja residentit pääsevät maahan maateitse. Muut voivat päästä rajan yli vain pakottavasta (force majeure) syystä. Päätös ei koske rahtiliikennettä.

Espanjassa astui ulkonaliikkumiskielto voimaan sunnuntaina, mutta se ei koske ruokakauppoja. Kangasniemen kauppa oli maanantaina viitisen tuntia auki.

– Poliisilla on täällä nyt suuret toimivalmiudet. Eikä ihme, että viimeistään maanantaina Aurinkorannikon kadut hiljenivät ihmisistä.