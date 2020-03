Tehohoitoon päätyneiden nuorten osuus ryöpsähti Hollannissa ja Italiassa – taustalla synkkä laskelmointi?

Nuorten osuus tehohoidettavissa saattaa korostua koska kaikkein huonokuntoisimpia ei edes oteta tehohoitoon, arvioi THL:n asiantuntija.

Italiassa ja Hollannissa paikallinen media on kertonut huolestuttavasta ilmiöstä, jossa yhä useampi koronaviruksen takia teho-osastolle päätynyt olisi nuorempi. Tähän saakka virusta on pidetty erityisen vaarallisena iäkkäämmille ja perussairaille, joiden fyysinen kunto ja vastustuskyky on valmiiksi heikentynyt.

Italialaisen Corriere della Sera -lehden mukaan peräti 12 prosenttia maassa tehohoidossa olevista potilaista olisi alle 50-vuotiaita. Lehden haastatteleman lääkärin mukaan potilasprofiili oli muuttumassa iäkkäistä 40–45-vuotiaisiin.

Myös Hollannissa yhä useammat sairaalahoitoon tulevista koronaviruspotilaista ovat nuorempia kuin aiemmin. Hollannin tehohoitosäätiön puheenjohtajan mukaan tehohoidossa olevista, noin 40–50 potilaasta yli puolet olisi alle 50-vuotiaita.

THL:n johtavan asiantuntijan Jussi Sanen mukaan uutisista huolimatta yleinen arvio koronaviruksen vaarallisuudesta eri ikäryhmissä ei ole muuttunut.

– Totta kai tehohoitoon voi joutua myös nuoria. Suurin osa vakavista tapauksista painottuu kuitenkin iäkkäisiin ja perussairaisiin, joilla riski on selvästi korkeampi. Alle 50–vuotiailla on todettu maailmalla vähän kuolemia ja lapsilla ei käytännössä ollenkaan, hän sanoo.

Tauti ei ole siis mitenkään muuttunut vaarallisemmaksi?

– Siitä ei ole mitään näyttöä että virus olisi muuttunut jollain tavalla vaarallisemmaksi. Virukset muuntautuvat koko ajan, mutta mistään ratkaisevasta mutaatiosta ei ole kyllä mitään näyttöä nykytiedon mukaan.

Suomen viranomaiset saavat päivittäin dataa sairauden leviämisestä myös esimerkiksi Hollannista ja Italiasta.

– Se iso kuva ei ole muuttunut mihinkään. Tautiin kuolleiden keski-ikä on Italiassa yli 80 vuotta ja Hollannissa sekä Ranskassa samaa luokkaa. Kiinan aiemmat datat ovat olleen linjassa tämän kanssa.

Tehohoitoon päätyneiden nuorten suurta osuutta voi selittää myös se, ettei esimerkiksi kaikkein huonokuntoisimpia sairastuneita välttämättä oteta tehohoitoon. Nuorten mahdollisuudet selviytyä katsotaan yleensä suuremmiksi, jonka vuoksi heidän hoitoaan priorisoidaan.

– On varmasti totta, että kun tapauksia yleensä todetaan lisää kuten vaikkapa Italiassa tai Hollannissa, niin pienikin riski nuoremmissa ikäluokissa realisoituu ja vakavia tapauksia voi tulla esiin. Mutta kyse on siitä, kuinka tämä suhteutuu kokonaisriskiin. Iso kuva on edelleen se, että riskiryhmää ovat iäkkäät perussairaat.