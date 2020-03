WHO kehottaa testaamaan kaikki koronavirusepäilyt – ”Tulipaloa ei voi sammuttaa side silmillä”

Maailman terveysjärjestön pääjohtaja neuvoi valtioita pitämään kiinni strategiasta, jolla viruksen leviämistä pyritään hillitsemään, koska sillä on saatu tulosta aikaan Kiinassa, Etelä-Koreassa sekä Singaporessa.

Suomen hallitus kertoi maanantaina uusista toimenpiteistä koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Myös maailman terveysjärjestö WHO piti tiistaina päivittäisen tiedotustilaisuutensa koronavirustilanteeseen liittyen.

WHO kehottaa valtioita testaamaan kaikki koronavirusepäilyt. Syynä tähän on se, että tartuntoja ja niihin liittyviä kuolemantapauksia on todettu enemmän muualla maailmassa kuin pandemian lähtöpisteessä Kiinassa.

– Tulipaloa ei voi sammuttaa side silmillä. Testatkaa, testatkaa, testatkaa. Testatkaa kaikki epäillyt tapaukset, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi puhuessaan tiedotustilaisuudessa.

– Viimeisen viikon kuluessa olemme nähneet COVID-19-tapausten määrän nopean eskaloitumisen, Tedros sanoi.

Saksalainen lääkäri käsitteli potilaan koronavirusnäytettä Baden-Württembergissa viime viikolla.

Hän kuvaili pandemiaa ”aikakautemme ratkaisevaksi globaaliksi terveyskriisiksi”.

– Tällaisilla kriiseillä on taipumus tuoda esiin ihmisyyden parhaat ja pahimmat puolet.

Maanantaina maailmalla oli todettu 174 164 vahvistettua koronavirustartuntaa ja 6 684 niihin liittyvää kuolemantapausta. Luvut eivät kerro täyttä totuutta tilanteesta, sillä testaamisen taso on vaihdellut eri puolilla maailmaa, eikä kaikkia tapauksia ole rekisteröity.

Suomen hallitus kertoi omassa tiedotustilaisuudessaan kasvattavansa testauskapasiteettia maassa. Aiemmin kerrottiin, että näytteenotossa keskityttäisiin jatkossa rajattuihin ryhmiin, ja kriteerien muuttamista perusteltiin rajallisilla resursseilla.

”Pandemia on kontrolloitavissa”

Tedrosin mukaan lievät tautitapaukset pitäisi eristää ja hoitaa kodeissa niissä maissa, joissa sairaalakapasiteettia ei ole riittävästi. Hän kertoi järjestön olevan ”syvästi huolissaan” viruksen leviämisestä köyhemmissä maissa.

– Jopa ne maat, joilla on hyvä terveydenhuoltokapasiteetti, ovat kamppailleet selviytyäkseen, Tedros huomautti.

Hän neuvoi valtioita pitämään kiinni strategiasta, jolla viruksen leviämistä pyritään hillitsemään, koska ”pandemia on kontrolloitavissa”. Tämä strategia on Tedrosin mukaan tuottanut tulosta Kiinassa, Etelä-Koreassa sekä Singaporessa.

WHO:n epidemiologin mukaan on tärkeää suojata niitä lapsia, joilla on riski kuolla koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen.

Tedrosin mukaan valtioiden tulisi nyt investoida epidemioiden riskin minimoimiseksi.

– Meillä on hyvin, hyvin vakavia heikkouksia, mitä tulee valmiuteen, hän perusteli.

WHO työskentelee yksityisen sektorin kanssa, jotta terveydenhuollon työntekijöiden suojaamiseen tarkoitettujen tarvikkeiden tuotantoa voitaisiin lisätä. Tedrosin mukaan on saatavuuteen on vaikuttanut ”markkinahäiriö”.

WHO:n vanhemman virkamiehen Paul Molinaron mukaan tarvitaan ”ajattelutavan muutos”, jotta testien ja muiden tarvikkeiden puutteesta voidaan selvitä.

– Meidän on nyt vakavasti muutettava mittakaavaa. Tästä täytyy tulla jossakin määrin teollista, Molinaro sanoi.