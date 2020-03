Kreikka asettaa matkailijat kahden viikon karanteeniin

Ne, jotka eivät noudata karanteenimääräystä, saavat sakkoja.

Kreikka asettaa kaikki maahan tulevat matkailijat kahden viikon pakolliseen karanteeniin koronaviruksen leviämisen estämiseksi, ilmoittivat maan viranomaiset tänään.

Kreikka on kiristänyt myös julkisia kokoontumisia koskevia määräyksiä. Maa on lisäksi sulkenut Albanian ja Pohjois-Makedonian vastaiset rajansa muilta kuin maahan palaavilta kreikkalaisilta. Niin ikään lennot Espanjaan ja Espanjasta on keskeytetty.

Parthenonin temppeli Akropoliksella Ateenassa.

Koronavirukseen on Kreikassa kuollut tähän mennessä neljä ihmistä. Todennettuja tautitapauksia on yli 330.