Venäjällä on tällä hetkellä terveydenhuollon tarkkailussa noin 15 000 ihmistä epäiltyjen koronavirusaltistusten vuoksi, kertoi varapääministeri Tatjana Golikova.

Venäjän johto ilmoitti maanantaina uudet koronaviruksen tartuntaluvut, joissa on reipasta nousua sunnuntain tietoihin.

Varapääministeri Tatjana Golikovan mukaan sairastuneita on nyt 93, kun sunnuntaina Venäjän kuluttajansuojaviranomainen ilmoitti luvuksi vain 59.

Uutistoimisto Tassin mukaan Golikova tarkensi myös, että tartunnoista 86 on peräisin ulkomailta.

– 93 tartunnasta 86 on tuotu ulkoa ja seitsemän ihmistä on sairastunut kontaktin kautta, Golikova kertoi viitaten siihen, että kyseiset seitsemän ovat saaneet tartunnan Venäjän sisällä ollessaan kontaktissa jo aiemmin sairastuneiden kanssa.

Venäjän Rospotrebnadzor-viranomainen myönsi sunnuntaina ensimmäisen kerran, että maassa oli havaittu ensimmäiset kolme maan sisäistä virustartuntaa.

Ihmetystä ehti herättää kuitenkin se, että sunnuntain aikana tieto Venäjän sisäisistä tartunnoista oli jostain syystä häivytetty viranomaisten omilta nettisivuilta.

Golikovan mukaan lääketieteellisessä tarkkailussa on koronaviruksen vuoksi tällä hetkellä noin 15 000 ihmistä. Hänen mukaansa kyseiset henkilöt ovat kuitenkin nyt ”täysin terveitä”, vaikka heidän epäillään altistuneen mahdollisesti virukselle.

Venäjällä on ollut kaikkineen tarkkailussa yli 50 000 ihmistä epäillyn koronavirusaltistuksen vuoksi, mutta 35 000 on jo päästetty pois terveydenhuollon huomion piiristä sen jälkeen, kun heidät on todettu varmuudella terveiksi, Golikova kertoi.

Venäjällä on tähän mennessä tehty jo yli 104 000 koronavirustestiä ja testausten määrää aiotaan kasvattaa tuntuvasti jatkossa, Golikova ilmoitti.

Golikovan mukaan maassa valmistetaan tällä hetkellä päivittäin noin 100 000 koronavirustestipakettia, joita lähetetään eri puolille maata tulevia testauksia varten. Venäjän oman testin on kehittänyt novosibirskiläinen yritys.

– Alueille on jo lähetetty 427 000 testisysteemiä ja vielä 282 000 testipakettia tullaan lähettämään alueille tänään ja huomenna.

Aiemmin maanantaina Venäjän presidentin lehdistösihteeri Dmitri Peskov kertoi jo, että Kremlissä ei ole mitään suunnitelmia julistaa maahan hätätilaa koronaviruksen vuoksi. Hänen mukaansa hätätilaan ei nähdä tarvetta eikä mitään siihen liittyviä päätöksiä ole tehty.