Lääkäreiden mukaan tehohoitoon päätyy keski-ikäisiä, kun epidemian alkuvaiheessa potilaat olivat lähes pelkästään iäkkäitä. Tehohoidossa on kuitenkin myös teini-ikäisiä.

Italiassa lähes 12 prosenttia tehohoidossa olevista koronaviruspotilaista on alle 50-vuotiaita, Corriere della Sera uutisoi. Lehden haastatteleman lääkärin Luca Lorinin mukaan potilasprofiili oli muuttumassa iäkkäistä 40–45-vuotiaisiin.

– Tulee ihmisiä, jotka ovat hoitaneet itseään kuusi tai seitsemän päivää kotona, mutta heidän tilansa on muuttunut kriittiseksi.

Lorini johtaa Pohjois-Italian sairaaloiden anestesia- ja tehohoitoa. Hän työskentelee itse Bergamon sairaalassa.

– Täällä on 80 elvytyspaikkaa ja niistä 30:ssa on alle 60-vuotiaita eivätkä hekään aina selviä. Myöskään San Paolon sairaalassa Milanossa eivät kaikki hoitoon tulleet potilaat ole viime päivinä olleet vain iäkkäitä. Kolme päivää sitten 42-vuotias intuboitiin ja muutamaa tuntia myöhemmin saapui 48-vuotias ja 50-vuotias.

Italian pääministeri Giuseppe Conte varoitti aiemmin maanantaina, että Italia on saavuttamassa ”riskialtteimmat viikot”. Tautiin on kuollut maassa jo yli 1 800 ihmistä.

Myös Hollannissa on havaittu, että useammat sairaalahoitoon tulevista koronaviruspotilaista ovat nuorempia kuin aiemmin. Tehohoidossa on Hollannissa noin 40–50 potilasta.

– Heistä yli puolet on alle 50-vuotiaita. Mukana on myös nuoria ihmisiä, sanoo Hollannin tehohoitosäätiön puheenjohtaja Diederik Gommers Algemeen Dagbladille.

Gommers on Rotterdamin Erasmus-yliopistosairaalan tehohoidon ylilääkäri.

Tällä hetkellä tehohoidossa on muun muassa yksi 16-vuotias poika. Hänen perheensä on vaatinut Hollantia ”heräämään ja ottamaan virus vakavasti”.

Hollannissa on todettu yhteensä 1 413 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 24 ihmistä.

Suomessa ilmiöstä uutisoi ensimmäinen Helsingin Sanomat.

Havainnot ovat samansuuntaisia kuin aiemmin Kiinassa tehdyssä analyysissä. Vaikka suurin osa tautiin kuolleista on ollut vanhuksia, 41 prosenttia vakavista tapauksista oli alle 50-vuotiaita. Sen sijaan yli 65-vuotiaiden keskuudessa vakavia tapauksia oli 27-prosenttia, Science Alert kertoi tutkimuksesta.

Suomessa valtaosa todetuista koronaviruspotilaista on ollut 25–34-vuotiaita, THL:n sivuilta selviää. Toiseksi suurin ryhmä on 25–54-vuotiaat. Suomen ikäjakaumaa selittänee osin se, että tartunta on usein todettu henkilöillä, jotka ovat olleet ulkomailla esimerkiksi laskettelemassa.

