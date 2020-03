18 000 pulloa käsidesiä hamstrannut mies päätyi poliisitutkinnan kohteeksi – lahjoitti loput pulloista

Käsidesi on haluttua tavaraa ympäri maailman. Monet ovat hamstranneet käsidesiä ja pyrkineet siten tekemään voittoa.

Mies kertoo saaneensa uhkauksia, kun uutinen hänen toiminnastaan levisi.

Yhdysvalloissa tennesseeläinen Matt Colvin hamstrasi veljensä avustamana tuhansia pulloja käsidesiä ja myi 300 pulloa 8–70 dollarin hintaan ennen kuin Amazon poisti myynnistä Colvinin tuotteet. Miehelle jäi 17 700 pulloa käsidesiä.

Nyt The New York Times kertoo, että Colvin on lahjoittanut pullot. Kaksi kolmasosaa pulloista päätyi paikalliselle kirkolle. Loput otti haltuunsa Tennesseen syyttäjänvirasto, joka toimittaa pullot Kentuckyyn, josta Colvin hamstrasi tuotteita aiemmin.

Colvin sanoo saaneensa kritiikkiä ja uhkauksia sen jälkeen, kun miehen toiminnasta uutisoitiin. Hän ilmaisi katuvansa sitä, että hamstrasi hygieniatuotteita, joista on pulaa paitsi Yhdysvalloissa myös maailmalla.

– Kun teimme tämän matkan, en voinut aavistaa, että kaupat eivät pystyisi korvaamaan näitä.

Miehen toiminta päätyi syyttäjänviraston syyniin ja häntä epäillään keinottelusta, ABC News kertoo. Lisäksi Amazon ja eBay ovat väliaikaisesti estäneet miestä tekemästä kauppaa sivuillaan. Yritys, jonka omistamaan varastoon Colvin oli siirtänyt hamstraamiaan tuotteita, irtisanoi miehen sopimuksen.