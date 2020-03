Koronavirus varjostaa myös USA:n tiistain esivaaleja – Aaltola: paine Sandersin luopumista kohtaan kasvaa

Tiistain neljät esivaalit yritetään viedä läpi varoituksista huolimatta.

Yhdysvaltain demokraattipuolueen presidenttiehdokkaat Joe Biden ja Bernie Sanders väittelivät varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa tyhjille katsomoille, ja vaalikampanjat ovat siirtyneet käytännössä täysin digitaalisiksi.

Georgian ja Louisianan osavaltiot ovat jo ilmoittaneet lykkäävänsä esivaaleja koronaviruksen takia. New York harkitsee samaa.

Yhdysvallat on sulkeutumassa virustorjunnan vuoksi, mutta neljä tiistaina äänestävää osavaltiota on ilmoittanut, että esivaalit pyritään yhä viemään läpi niin normaalisti kuin mahdollista.

Kun äänestäminen Yhdysvalloissa usein tarkoittaa pitkiä jonoja, tilanne huolestuttaa.

– Juuri tällaisissa tilanteissa voidaan nähdä taudin räjähdysmäistä kasvua. On vaikea pitää eroa muihin ihmisiin, jos seisoo jonossa, kommentoi Johns Hopkins -keskuksen terveysturvallisuuden asiantuntija Crystal Watson Atlantic-lehdelle.

Osavaltioissa tilanne tiedostetaan. Äänestysaktiivisuus saattaa pudota merkittävästi.

– Tilanne kehittyy ongelmalliseen suuntaan, Ohion demokraattipuolueen puheenjohtaja David Pepper myönsi lehdelle.

Joe Bidenin perutun vaalitilaisuuden kalustoa purettiin viime viikolla Ohion Clevelandissa.

Viime hetken lykkäämisistä ei kuitenkaan ole suunnitelmia. Sunnuntaina liittovaltion viranomaiset suosittelivat, että kaikki yli 50 hengen tilaisuudet perutaan. Äänestävien osavaltioiden vaaliviranomaiset ovat kuitenkin jo aiemmin todenneet, että äänestäminen ei ole joukkokokoontuminen, koska se sujuu useimmiten tasaisena ihmisvirtana äänestyspaikoille.

– Lähialueiden ihmiset menevät sisään ja ulos äänestyspaikoille ja viettävät siellä lyhyen aikaa, vaaliviranomaiset totesivat yhteisessä julkilausumassaan perjantaina.

Tiistaina äänestävät osavaltiot Arizona, Florida, Illinois ja Ohio eivät kuulu koronaviruksen pahiten koettelemiin alueisiin Yhdysvalloissa. Siksi miljoonien ihmisten odotetaan suuntaavan normaalisti äänestyspaikoille.

Osavaltiot eivät enää viime hetkellä pysty tarjoamaan esimerkiksi laajaa postiäänestystä riskiryhmille. Ihmisiä voidaan kehottaa ennakkoäänestyspaikoille, mutta pelkona on, että sinnekin alkaa kertyä jonoja.

Eläkeläiset äänestivät Floridan Villagessa ennakkoon lauantaina.

Ratkaisukeinoja ongelmiin on kehitetty viime hetkellä: äänestyspaikkoja on siirretty pois vanhainkodeista ja hoitolaitoksista, jotta riskiryhmiin kuuluvia ei altisteta. Tämä on tosin luonut ongelman viestittää äänestäjille, missä uusi äänestyspaikka on.

Vaalivirkailijoille on jaettu hansikkaita ja äänestäjiä varten paikalle pyritään hankkimaan käsidesiä ja desinfiointiaineita esimerkiksi yhteiskäytössä olevien äänestyskoneiden puhdistusta varten.

Suurin ongelma tiistaina saattaa olla se, että terveytensä puolesta pelkäävät vaalivirkailijat jäävät kotiin. Silloin äänestystä ei pahimmillaan kyetä toteuttamaan tai ainakaan väkeä ei riitä ohjailemaan ihmisvirtaa tai suorittamaan puhdistuksia. Joillakin alueilla on jo pyydetty paikallisia nuoria vapaaehtoisiksi väkijoukkojen opastajiksi.

”Uppiniskainen Sanders”

Yhdysvaltain politiikan asiantuntija, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola uskoo, että demokraattien esivaalit yritetään viedä läpi keinolla millä hyvänsä.

– Ranskassakin äänestettiin sunnuntaina paikallisvaaleissa. Uskon, että Yhdysvalloissakin etsitään vaihtoehtoja, että jollakin tavalla vaalit viedään läpi, Aaltola sanoo.

– Hankalaa se on, koska monissa osavaltioissa ei ole esimerkiksi ennakkoäänestystä.

Demokraattien presidenttikisa on tällä hetkellä kahden kauppa, ja Joe Biden on niskan päällä.

Aaltola pohtii, että ratkaisu koronaviruksen aiheuttamaan vaaliongelmaan saattaa löytyä sitä kautta, että Bernie Sanders luovuttaa.

– Näissä oloissa Sanders ei ole ehkä yhtä sitkeä kuin neljä vuotta sitten, jolloin hän vei esivaalit aivan loppumetreille.

– Voi olla että paineet kasvaa häntä kohtaan, varsinkin kun vain tappioita näyttäisi olevan luvassa, Aaltola sanoo.

Demokraattien presidenttiehdokkaat oli väittelylavalla sijoitettu etäälle toisistaan. Kumpikin kertoi pyrkivänsä noudattamaan hygieniaohjeita ja sosiaalista etäisyyttä koronaviruksen takia.

Joe Biden johtaa tiistaina äänestävistä osavaltioista mielipidemittauksia paikoin jopa murskaavasti sekä Floridassa, Illinoisissa että Ohiossa. Aaltolan mukaan Sanders ei onnistunut sunnuntain väittelyssä pääsemään niskan päälle.

Silti Aaltola toteaa, että ei uskalla lähteä povaamaan Sandersin luopumista tiistain jälkeen.

– Sen verran uppiniskainen hän on.

Sandersin presidenttitien uskotaan nousevan pystyyn viimeistään siinä vaiheessa, jos puolueen niin sanottuja superdelegaatteja tarvitaan presidenttiehdokkaan valinnassa. He tukevat laajalti Bidenia.