Yhdysvalloissa ravintoloita on suljettu ja joukkotapahtumia peruttu koronaviruksen takia.

Koronavirusreagointi vaihtelee osavaltioittain ja kaupungeittain.

Yhdysvalloissa monet kaupungit ja osavaltiot ovat ryhtyneet koviin toimiin koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Maan tartuntatautivirasto CDC on antanut maanlaajuisen ohjeen, jonka mukaan kaikki yli 50 ihmisen tapahtumat pitää perua tai siirtää tulevaisuuteen. Tällaisiksi tapahtumiksi lasketaan myös päivittäinen opetus- ja yritystoiminta, AFP uutisoi.

Valkoinen talo on alkanut mitata kaikkien vierailijoiden ja henkilökunnan lämpötilaa. Tiedottaja Judd Deere sanoi sunnuntaina, että tarkastukset aloitettaisiin maanantaiaamusta alkaen. Niiden kohteeksi joutuvat myös virkamiehet, neuvonantajat ja toimittajat.

– Kuten aiemmin viikonloppuna ilmoitettiin, ylimääräiset lämpötilan tarkastukset tehdään yksilöille, jotka ovat läheisesti tekemisissä presidentin ja varapresidentin kanssa päivän mittaan.

Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia ja varapresidentti Mike Pencea halutaan suojella koronavirukselta.

Osavaltioiden ja kaupunkien reaktioissa koronaviruksen muodostamaan uhkaan on eroja.

New Yorkissa kaikki baarit, ravintolat, yökerhot ja teatterit on määrätty suljettavaksi, joskin ravintolat saavat olla auki kotiinkuljetus- ja noutopalvelua varten. Lisäksi New Yorkissa suljetaan kaikki julkiset koulut.

Tyhjä ravintola Manhattanilla.

Las Vegasissa useat kasinot ja hotellit on suljettu koronaviruksen takia.

Puerto Ricossa on ulkonaliikkumiskielto iltayhdeksästä aamuviiteen. Ostoskeskukset, elokuvateatterit, konserttisalit, kuntosalit ja baarit on suljettu.

Puerto Ricossa on voimassa ulkonaliikkumiskielto yöaikaan.

Myös Hobokenissa, New Jerseyssä on ulkonaliikkumiskielto yöllä, New York Times kertoo.

Los Angelesissa baarit, ravintolat, yökerhot ja viihdepaikat on määrätty sulkemaan ovensa ainakin kahdeksi viikoksi koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Ravintolat saavat kuitenkin valmistaa ruokaa kotiinkuljetusta ja ulkona syömistä varten.

Kiinalaisen teatterin työntekijät käyttivät hengityssuojaimia ja suojahanskoja sunnuntaina Hollywoodissa. Kaikki baarit, ravintolat ja yökerhot Los Angelesissa suljettiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom pyysi kaikkia yli 65-vuotiaita vapaaehtoisesti eristäytymään. Lisäksi hän vaati, että baarit, yökerhot, viinitilat ja panimot sulkisivat ovensa.

– Ravintolat – keskittykää kotiinkuljetuspalveluun eristyksissä oleville. Maksimoikaa sosiaalinen etääntyminen.

Myös Massachusetts ja Washington ovat antaneet samanlaisia määräyksiä.

St Jamesin katedraali Seattlessa oli tyhjä sunnuntairukousten aikaan, kun seurakuntalaisia on kehotettu pysymään kotona.

Osavaltioissa on peruttu myös Pyhän Patrickin päivän paraateja ja muita juhlallisuuksia. Irlannin kansallispäivää vietetään 17. maaliskuuta ja päivää juhlitaan laajalti myös muun muassa Yhdysvalloissa.

Kaikki eivät ole kuitenkaan malttaneet olla juhlimatta päivää. Chicago Sun Timesin mukaan sadat vihreisiin pukeutuneet ihmiset kerääntyivät lauantaina juhlistamaan Pyhän Patrickin päivää Chicagossa. Tuolloin yökerhot olivat vielä auki.

Ihmiset juhlivat viikonloppuna Chicagossa koronavirusepidemiasta huolimatta.

Illinois’n kuvernööri ilmoitti myöhemmin, että kaikki baarit ja ravintolat koko osavaltiossa suljettaisiin 30. maaliskuuta asti.

– Suostuttelun ja julkisten vetoomusten aika on ohi. Tämä ei ole vitsi. Kukaan ei ole immuuni tälle, kuvernööri JB Pritzker sanoi tiedotustilaisuudessa.

New Yorkin lisäksi julkiset koulut on suljettu muun muassa Minnesotassa, Etelä-Carolinassa ja Rhode Islandilla.