Epäilty koronapotilas karkasi yöllä Moskovassa – sairaala lähetti poliisit perään

Poliisi löysi naisen tämän kotoa ja nyt selvitetään, keiden kanssa hän ehti olla karkumatkallaan tekemisissä.

Uutistoimisto Tassin mukaan moskovalaisesta sairaalasta karannut nainen on saatu kiinni kotoaan.

– Kommunarkan sairaalasta karkasi nainen, jolla on epäillysti koronavirus. Tällä hetkellä hänet on saatu kiinni ja hänet on palautettu hoitoon, Tass siteerasi nimettömänä esiintynyttä poliisin edustajaa.

Naisen karkaamisesta ilmoitti Kommunarkan johtava lääkäri Denis Protsenko, joka kirjoitti asian vakavuudesta omalla Facebook-sivullaan.

– Sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden piirissä esiintyy vastuutonta käyttäytymistä, vaikka jaamme tietoa, annamme määräyksiä ja teemme valistustyötä. He eivät ymmärrä tilannetta ja covid-viruksen leviämisvaara, jonka he aiheuttavat kaupungille, Protsenko kirjoitti.

– Pyydän kollegoitani selittämään lääketiedettä osaamattomille ihmisille tilanteen vakavuutta ja kaupungin asukkaita toimimaan vastuullisen kansalaisen tavoin, Protsenko jatkoi.

Tällä hetkellä Moskovan poliisi selvittää karanneen naisen pakoreittiä ja henkilöitä, joiden kanssa hän ehti olla tekemisissä matkallaan kotiin.

Sairaala ei ole kertonut, oliko karanneelta naiselta todettu koronavirustartunta ennen hänen poistumistaan sairaalasta.

Telegram-kanava Mash kirjoittaa omiin lähteisiinsä vedoten, että naiselle tehty ensimmäinen koronavirustesti olisi ollut positiivinen, minkä jälkeen tämä oli päättänyt karata ”suoraan sairaalatossuissa”.

Protsenkon mukaan Kommunarkan sairaalassa Moskovassa on tällä hetkellä hoidettavana 371 henkilöä erilaisten infektioiden vuoksi. Heistä 68 on saanut keuhkokuumediagnoosin ja uudenlainen koronavirus on todettu 17 henkilöllä. 52 henkilöä kotiutettiin viikonloppuna sen jälkeen, kun heidän koronavirustestinsä osoittautuivat negatiivisiksi.

Venäjällä koronaviruskaranteenin määräysten rikkomisesta voi joutua rikosvastuuseen, jolloin maksimirangaistus voisi olla jopa viisi vuotta vankeutta.

Venäjällä on ollut jo aiemminkin tapauksia, kun karanteeniin määrätyt ihmiset ovat karanneet laitoksista. Pietarissa Botkinin sairaalan johtava lääkäri erotettiin tehtävistään sen jälkeen, kun hänen sairaalastaan oli karannut epäiltyjä koronaviruksen kantajia.