Pääministeriltä varoitus: Italia saavuttamassa ”riskialteimmat viikot”

Pääministeri Giuseppe Conte vaatii eurooppalaista yhteistyötä koronaviruspandemian hillitsemiseksi.

Italian pääministeri Giuseppe Conte varoittaa, että Italia on saavuttamassa "riskialteimmat viikkonsa" koronaviruksen suhteen.

Hän myös kehottaa Eurooppaa luomaan koordinoituja toimia koronaviruspandemian hillitsemiseksi.

– Eurooppalaista yhteistyötä terveyden ja talouden saralla tarvitaan, Conte sanoi Corriere della Sera -lehdelle.

– On aika rohkeiden toimien, ja Italia voi tarjota merkittävän panoksensa ensimmäisenä eurooppalaisena maana, jossa koronavirus levisi laajasti.

Italia oli ensimmäinen EU:n jäsenmaa, joka sulki koulut ja lähes kaikki yritykset yrittäessään hidastaa koronaviruspandemiaa. Tautiin on kuollut Italiassa yli 1 800 ihmistä.

Conten mukaan uudet rajoitukset eivät ole tarpeellisia, mutta hän kehottaa kaikkia pysymään kotonaan mahdollisimman paljon ja liikkumaan ulkona ainoastaan yksin.

– Tutkijoiden mukaan emme ole saavuttaneet huippua vielä. Nämä ovat riskialteimpia viikkoja, ja me tarvitsemme äärimmäisiä varotoimia, hän sanoi.

Italiassa terveydenhuolto on ollut kovilla varsinkin maan pohjoisosassa, missä suurin osa maan koronakuolemista ja -tartunnoista on raportoitu. Pohjois-Italian sairaaloista ovat sängyt loppumassa, ja koronaa vastaan taisteleva henkilökunta on uupumuksen partaalla.

Maan pääministeri kuitenkin pelkää, että köyhemmän Etelä-Italian terveydenhuolto ei selviä, jos koronavirus iskee sinne yhtä rankasti kuin pohjoiseen. Etelässä tartunnat on tähän asti pitkälti kyetty välttämään.

– Esimerkiksi Milanosta etelään perheensä luo viikonloppuja viettämään lähtevien täytyy ehdottomasti lopettaa tämä toiminta, Conte sanoi.