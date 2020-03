New York sulkee baarit, ravintolat, yökerhot ja teatterit

New Yorkin pormestari Bill de Blasio piti sunnuntaina tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi toimista koronaviruksen leviämistä vastaan.

Kielto astuu voimaan tiistaiaamuna.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio tiedotti myöhään sunnuntai-iltana paikallista aikaa, että kaupunki määrää suljettavaksi baarit, ravintolat, yökerhot ja teatterit.

Kielto astuu voimaan tiistaina kello 9. Ravintolat ja kahvilat saavat edelleen myydä ruoka-annoksia ulkona syötäväksi.

– Elämämme muuttuu tavoilla, joita ei vielä viikko sitten voinut kuvitellakaan. Tartumme toimenpiteisiin, joita emme muuten olisi koskaan tehneet, pelastaaksemme lähimmäistemme hengen. Nyt on aika ottaa uusi voimakas askel, de Blasio sanoi tiedotteessa.

– Virus voi levitä nopeasti läheisessä kanssakäymisessä, johon newyorkilaiset antautuvat ravintoloissa, baareissa ja paikoissa, joissa istumme yhdessä. Nyt on aika murtaa tämä kierre.

Aikaisemmin sunnuntaina de Blasio ilmoitti, että kaupungin koulut suljetaan.

New Yorkissa on 8,5 miljoonaa asukasta, ja kaupungissa on todettu yli 300 koronavirustartuntaa.