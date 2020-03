Pormestari taipui – New York sulkee koulut koronaviruksen vuoksi

New Yorkin pormestari Bill de Blasio kertoi sunnuntaina koulujen sulkemisesta.

New Yorkissa on todettu yli 300 koronavirustartuntaa.

Yhdysvalloissa New Yorkin kaupunki sulkee julkiset koulut koronaviruksen vuoksi. New Yorkin pormestari Bill de Blasio kertoi sulkemisesta sunnuntaina tiedotustilaisuudessa.

Koulut ovat kiinni maanantaista alkaen ainakin 20. huhtikuuta saakka. Mahdollista on sekin, että oppilaat eivät palaa kouluun enää lainkaan tällä lukukaudella.

Pormestari on vastustanut koulujen sulkemista, koska hän on pelännyt sen vaikutuksia talouteen ja tukitoimiin, joita koulut tarjoavat yli 1,1 miljoonalle oppilaalleen.

New Yorkissa on 8,5 miljoonaa asukasta, ja kaupungissa on todettu yli 300 koronavirustartuntaa.