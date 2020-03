Pietari aitaa karanteenilaitosta Repinoon – sijaitsee Huuhkajien kaavaillun EM-hotellin lähellä

Repinossa sijaitsevaan pensionaattiin aiotaan sijoittaa karanteeniin henkilöitä, jotka saapuvat epidemiamaista. Kuvassa on Repinon rautatieasema, kartassa näkyy pensionaatin sijainti suhteessa Huuhkajille kaavailtuun hotelliin.

Epäillyt koronaviruksen kantajat aiotaan eristää Neuvostoliiton kommunistipuolueen vanhaan pensionaattiin vain kilometrin päähän Suomen jalkapallomaajoukkueen ajatellusta EM-majapaikasta.

Pietarin lähistölle Repinoon varaudutaan sijoittamaan noin viisisataa henkilöä koronaviruskaranteeniin.

Heitä varten on jo varattu vanha neuvostoaikainen Zarja-pensionaatti, jonka ympärille on rakennettu viime päivinä pikavauhdilla eristysaitaa.

Zarja eli Aamunkoitto on vuonna 1970 rakennettu pensionaatti, joka on nähnyt jo parhaimmat päivänsä. Vuosina 2004-2005 rakennuksessa on tehty kuitenkin remontteja.

Aamunkoittoon majoitettiin alkujaan Neuvostoliiton kommunistipuolueen veteraaneja, jotka saivat lähetteen virkistäytymislomalle. Pensionaatin sijainti onkin mitä parhain Suomenlahden lähistöllä Repinossa eli vanhassa Suomen Terijoen Kuokkalan kylässä.

Venäjän median mukaan Zarja-pensionaattiin aiotaan sijoittaa nyt kahden viikon karanteeniin henkilöitä, jotka saapuvat epidemiamaista ja joiden epäillään olevan mahdollisesti koronaviruksen kantajia.

Uutissivusto Fontankan mukaan Repinon asukkaat ovat huolissaan karanteenilaitoksesta, sillä aivan lähistöllä sijaitsee myös asuintaloja, päiväkoti, koulu ja lisäksi useita muita sanatorioita.

Fontankan artikkelista löytyy myös kuvasarja pensionaatissa meneillään olevista aitaustöistä. Voit katsoa kuvat tästä linkistä.

Venäläiset tv-kanavat ovat käyneet myös tekemässä jo reportaaseja Zarjan valmisteluista.

Videokuvista näkee, kuinka alueelle on pystytetty jo väliaikaisia aitoja. Ensi viikon alkuun mennessä koko alueen ympärille on tarkoitus rakentaa jykevämpi betoniperusteinen aita.

Repino on Pietarin eliitin suosimaa asuin- ja lomailualuetta, joten osa ihmisistä ei katso hyvällä viranomaisten suunnitelmia. Change.org-sivustolla kerätään jo allekirjoituksia vetoomukseen, jossa yritetään torjua karanteenilaitoksen avaaminen Repinossa.

– Kannatamme periaatteessa tällaisen laitoksen perustamista, mutta mielestämme tämän epäsopivampaa paikkaa sille olisi ollut vaikeaa löytää, vetoomuksessa sanotaan.

Asukkaat eivät luota täysin viranomaisten vakuutteluihin, joiden mukaan Zarjaan ei aiota sijoittaa koronaviruksen todettuja kantajia, vaan ainoastaan mahdollisia tartunnan saaneita ja sairastuneiden kanssa kontaktissa olleita henkilöitä.

Zarja-pensionaatti sijaitsee vain noin kilometrin päässä ForRestMix-hotellista, jonne Suomen jalkapallomaajoukkueen on ollut määrä majoittua Pietarin EM-kisojen ajaksi kesäkuussa.

IS kävi tutustumassa Huuhkajien kaavailtuun hotelliin jokin aika sitten, kun koronaviruksen aiheuttamista valtavista liikkumisrajoituksista ei ollut vielä tietoa maailmalla.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi koko EM-kisojen kohtalo on nyt vaakalaudalla ja Uefan odotetaan tekevän ratkaisuja kisojen mahdollisesta siirtämisestä tiistaina.