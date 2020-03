Britannia aikoo eristää kaikki yli 70-vuotiaat koteihinsa koronan takia

Britannian terveysministerin mukaan hallitus on valmis kieltämään myös joukkotapahtumat.

Britannia aikoo eristää yli 70-vuotiaat kansalaiset sekä pakottaa karanteeniin kaikki koronavirustartunnan saaneet. Asiasta kertoi Reutersin mukaan maan terveysministeri Matt Hancock sunnuntaina.

Hancockin mukaan yli 70-vuotiaita suojataan virustartunnalta niin, että he eristäytyvät muista ihmisistä itse enimmillään neljän kuukauden ajaksi. Hän kertoi toimenpiteiden käynnistyvän ”tulevina viikkoina”.

– Kerromme yksityiskohdista lisää sitten, kun aika on oikea, koska ymmärrämme täysin, että tämä on erittäin iso vaatimus iäkkäille ja haavoittuvassa asemassa oleville. Kyse on heidän itsensä suojaamisesta, Hancock kertoi Sky Newsille sunnuntaina.

Koronaviruksen leviäminen on hiljentänyt katuja myös Lontoossa. Kuva Trafalgar Squarelta sunnuntailta.

Hallitus aikoo säätää tällä viikolla lait, joiden nojalla ihmisiä voidaan pakottaa karanteeniin, mikäli he ovat saaneet koronavirusdiagnoosin. Hancockin mukaan hallitus on valmis kieltämään myös joukkotapahtumat.

Britannian suhtautuminen koronavirukseen on poikennut useista muista Euroopan maista, kuten Italiasta, Espanjasta ja Ranskasta, joissa kansalaisten liikkumista on rajoitettu voimakkaasti viruksen leviämisen estämiseksi. Hallitus on saanut tästä osakseen kritiikkiä.

Lontoolaisen supermarketin parasetamolihylly oli ostettu tyhjäksi lauantaina.

Hancockin mukaan Britannian lähestymistapa perustuu tieteelliseen näyttöön, jonka hallitus aikoo julkaista lähipäivinä. Ministeri painotti Britannian toimien tähtäävän ainoastaan ihmishenkien säästämiseen.

– Mikään ei pysäytä meitä taistelemasta tätä virusta vastaan. Luulen, että ihmiset ovat saaneet toisenlaisen vaikutelman, Hancock sanoi BBC:lle.

Erityisesti kritiikkiä on kohdistunut hallituksen johtavan tiedeneuvonantajan Patrick Vallancen puheisiin hänen perjantaina antamassaan radiohaastattelussa. Siinä Vallance kertoi, että tavoitteena on rakentaa kansalaisille laumasuojaa virusta vastaan ja keskittyä riskiryhmien suojaamiseen.

Buckinghamin palatsi houkutteli turisteja sunnuntaina katujen hiljenemisestä huolimatta.

Vallancen mukaan laumaimmuniteetin syntymiseen vaaditaan, että noin 60 prosenttia väestöstä sairastuu ja tulee näin immuuniksi virukselle. Kriitikoiden mukaan tämä johtaisi kuitenkin suureen kuolemantapausten määrään.

Sunnuntaina Hancock sanoi, ettei ajatus laumaimmuniteetista ole osa hallituksen strategiaa.

Britanniassa oli sunnuntaihin mennessä todettu 1 140 vahvistettua koronavirustartuntaa. Kuolonuhreja viruksen aiheuttama sairaus on vaatinut 21.