Oloja Yhdysvaltain lentokentillä on kuvattu ruuhkautuneiksi ja epähygieeniseksi.

Paikalliset poliitikot vaativat Trumpia toimimaan.

Euroopasta palaavat yhdysvaltalaiset ovat ruuhkauttaneet maan lentokentät. Matkustajat ovat jääneet jumiin kentille, koska uusien määräysten mukaisesti jokaiselta Euroopasta palaavalta on tarkistettava mahdolliset oireet koronavirustartunnan varalta.

Oloja kentällä on kuvattu ruuhkautuneiksi ja epähygieeniseksi, ja testausmenetelmää sekavaksi.

Myös Twitterissä on jaettu videoita ruuhkautuneilta kentiltä. Tilannetta on pidetty myös terveysriskinä. Viranomaiset ovat suositelleet viime aikoina ihmisiä ympäri maailmaa välttämään lähikontaktia muihin ihmisiin koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

– Olemme erittäin lähietäisyydellä. Jos meillä ei ollut virusta ennen tätä, meillä on iso mahdollisuus saada se nyt, kuvasi Chicagon O'Haren lentokentällä ollut yhdysvaltalainen Ann Lewis Schmidt CNN:lle.

Yhdysvallat kielsi tällä viikolla matkustamisen Euroopasta, Kiinasta ja Etelä-Koreasta Yhdysvaltoihin. Eilen rajoitusten piiriin lisättiin myös Britannia ja Irlanti. Kyseisistä maista Yhdysvaltoihin palaavat joutuvat kahden viikon eristykseen. Matkustusrajoitukset ovat voimassa 30 päivää.

Kielto on saanut tuhannet yhdysvaltalaiset kiirehtimään vauhdilla takaisin kotiin, mikä on aiheuttanut ruuhkia lentokentillä.

Matkustajat jonottivat turvatarkastukseen perjantaina Coloradossa.

Paikalliset poliitikot ovat vaatineet presidentti Donald Trumpia ja varapresidentti Mike Penceä toimimaan kenttien ruuhkien lieventämiseksi.

– Koska tämä (Twitter) on ainoa kommunikaatiotapa, jonka huomioitte -- teidän täytyy tehdä jotain nyt, tviittasi Illinoisin kuvernööri JB Pritzker Trumpille ja Pencelle.

Chicagon pormestari Lori Lighfoot taas syytti yllättävän matkustuskiellon asettaneen tuhannet matkustajat Chicagon lentokentällä jopa suurempaan terveysriskiin.

Trumpin koronavirustesti negatiivinen

Presidentti Donald Trump on saanut paljon kritiikkiä siitä, miten hän on hoitanut koronavirustilanteen. Hän on vähätellyt viruksen vaarallisuutta ja esimerkiksi kätellyt julkisissa tilaisuuksissa ihmisiä suositusten vastaisesti.

Trumpin yllättävä päätös katkaista liikenne Eurooppaan on myös herättänyt kritiikkiä ja aiheuttanut runsasta kuohuntaa markkinoilla. Myös sen tehokkuutta ehkäistä tartuntoja on epäilty.

Trump on myös itse kertonut tehneensä koronavirustestin, joka on osoittautunut negatiiviseksi.