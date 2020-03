Iranissa kuoli koronavirukseen pitkälti toista sataa päivässä

Vajaat 4 600 on jo parantunut sairastuttuaan virukseen.

Iranissa uuteen koronavirukseen on kuollut päivän aikana 113 ihmistä. Päiväluku on Iranin korkein sitten epidemian alun. Virukseen on nyt kuollut maassa 724 ihmistä. Uusia tartuntoja on todettu runsaat 1 200.

Maan terveysministeriön mukaan ihmisten tulisi nyt perua kaikki matkansa ja pysyä kotona, jotta tilanne paranisi tulevina päivinä.

– Hyvä uutinen on se, että yli 4 590 tautiin sairastuneista on parantunut, ja potilaat ovat päässeet pois sairaaloista, sanoi terveysministeriön edustaja Kianoush Jahanpour televisiossa.

Tilanne on pahin maan pääkaupungissa Teheranissa ja sen ympäristössä sekä Khorasan Razavin maakunnassa, missä sijaitsee shiiojen pyhä kaupunki Mashhad. Kaupunkiin matkustaa joka vuosi runsaasti iranilaisia varsinkin persialaisen uudenvuoden aikaan, jota vietetään tulevan viikon lopussa.

Iranin koronavirusluvut kuuluvat maailman synkimpiin Kiinan jälkeen, mistä epidemia lähti liikkeelle.