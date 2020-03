Espanjan odotettiin julistavan maahan poikkeustilan – runsaasti yli tuhat uutta todettua koronavirustartuntaa lauantaina

Myös Britanniassa tartuntojen määrät ovat nousussa. Maan hallitus saa kritiikkiä liian löysinä pidetyistä koronatoimista.

Espanjasta tuli lauantaina toiseksi pahiten koronaviruksesta kärsinyt maa Euroopassa.

Maassa todettiin pelkästään lauantaina 1 500 uutta koronavirustartuntaa päivän aikana, mikä tarkoittaa, että Espanjasta on nyt löydetty yhteensä yli 5 700 tartuntaa. Määrä on toiseksi suurin Euroopassa heti Italian jälkeen.

Espanjan kerrottiin aikovan julistaa maahan poikkeustilan lauantai-iltana, jotta viruksen vastaiseen taisteluun saadaan lisää resursseja. Uuteen koronavirukseen on tähän mennessä kuollut maassa 190 ihmistä.

Poikkeustila oli määrä julistaa jo alkuillasta, mutta pääministeri Pedro Sanchezin lehdistötilaisuus viivästyi parlamentin keskustellessa rajoituksista.

Osana rajoituksia maan hallitus oli kieltämässä kaiken muun paitsi välttämättömän liikkumisen, kertoi muun muassa sanomalehti El Pais. Lehden mukaan muun muassa töissä käynti ja ruoan ostaminen olisivat yhä sallittua, mutta muu liikkuminen kiellettäisiin.

Britannian hallituksen syytetään riskeeraavan ihmishenkiä

Myös Italiassa viranomaiset kertoivat, että koronavirustartuntojen määrä on jatkanut nousuaan. Tartuntoja on nyt todettu maassa yhteensä 21 157.

Lauantaihin mennessä 1 441 ihmisen kerrottiin kuolleen virukseen.

Britanniassa koronavirustartuntojen määrä nousi lauantaina yli tuhanteen. Vahvistettujen tartuntojen määrä on nyt 1 140.

Britanniassa ei ole toistaiseksi peruttu joukkotapahtumia tai suljettu kouluja, toisin kuin monessa muussa Euroopan maassa.

Hallituksen strategiana on ollut kasvattaa väestön immuniteettia, eikä kaikkia mahdollisia tartuntoja ole pyritty torjumaan. Taustalla on ajatus, että valtaosa väestöstä saa taudin lievänä. Linjaus on kuitenkin saanut kritiikkiä esimerkiksi riskiryhmien asettamisesta vaaraan.

198 tieteentekijää julkaisi lauantaina avoimen kirjeen, jossa vaadittiin Britanniaa lisäämään toimia, jotka rajoittavat ihmisten välistä kanssakäymistä, kertoi brittilehti Guardian.

– Laumaimmuniteetin luominen ei tässä tilanteessa näytä kelvolliselta vaihtoehdolta. Se asettaa kansallisen terveyspalvelun yhä kovemman stressin alle ja riskeeraa enemmän ihmishenkiä kuin tarpeellista, tieteentekijät totesivat kirjeessään.

Tähän mennessä 21 ihmistä on menehtynyt viruksen aiheuttamaan tautiin Britanniassa.

Pääministeri Boris Johnsonin hallituksen uskotaan pian tiukentavan linjaansa.

Johnsonin mukaan Britannia valmistautuu pian kieltämään joukkokokoontumiset. Brittimedialle puhuneiden hallituslähteiden mukaan maa valmistelee myös poikkeustilan käyttöönottoa tulevalla viikolla.

Uusia rajoituksia

Lauantaina monet Euroopan maat kertoivat uusista rajoituksista estääkseen koronaviruksen leviämisen.

Uutistoimisto NTB kertoi lauantaina, että Norja sulkee lentokenttänsä ja satamansa koronaviruksen vuoksi maanantaista lähtien. Latvia taas kertoi sulkevansa rajansa tiistaista alkaen. Aiemmin rajaliikennettään ovat rajoittaneet muun muassa Puola, Tanska, Tshekki ja Slovakia. Itävalta on asettanut rajoituksia Italiasta tuleville matkustajille.