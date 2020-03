Näky kauppakeskuksessa Las Palmasissa herätti Antonin, 22, koronahuolen – ”Siellä ei tehnyt enää mieli olla”

Elämä Las Palmasissa Gran Canarialla ei pysähtynyt, vaikka Espanjaan julistettiin hätätila. Huoli koronasta näkyy kuitenkin kaikkialla.

Oululaiset Anton Pajukoski, 22, ja Eelis Palomaa, 22, kävelevät vastaan rantabulevardilla Las Palmasissa.

He ovat palaamassa surffikaupasta lauantaina aamupäivällä. Reissu oli turha, sillä liike on suljettu koronaviruksen ja Espanjaan julistetun kansallisen hätätilan takia.

– Olimme menossa surffaamaan, mutta surffikauppa oli laittanut lapun luukulle, Pajukoski sanoo.

– Nyt mietimme, mitä tekisimme. Menemme ehkä lojumaan rannalle.

Anton Pajukoski, 22, havahtui koronaan kunnolla vierailtuaan paikallisessa kauppakeskuksessa.

Espanjassa on vahvistettu Euroopan maista toiseksi eniten koronavirustartuntoja Italian jälkeen, lauantaihin mennessä yli 5 700.

Kanarian saarilla vahvistettuja tapauksia on ollut La Provincia -lehden mukaan yhteensä 90. Tartuntoja on todettu eniten Teneriffalla, yhteensä 63. Gran Canarialla tapauksia on ollut 17. La Provincia -lehden mukaan yksi Gran Canarian sairastuneista, iäkäs nainen on menehtynyt.

Sunnuntaina Las Palmasiin saapuneet Palomaa ja Pajukoski ovat seuranneet tilanteen kehittymistä netin uutissivustoilta ja sosiaalisen median kautta. Eelis Palomaa kertoo, että korona huolestuttaa ”pikkuisen enemmän ja enemmän”.

– Kävimme eilen kauppakeskuksessa, jossa oli porukkaa sonnustautunut maskeihin ja kumihanskoihin. Siinä havahtui tilanteeseen. Siellä ei tehnyt enää mieli olla, Pajukoski kertoo.

Pajukosken ja Palomaan olisi tarkoitus matkustaa kotiin huomenna sunnuntaina.

Uimareita Playa De Las Canterasin rannalla.

NUORET oululaiset eivät ole liikkeellä yksin. Turisteja vaeltaa pitkin bulevardia, joka mukailee Las Palmasin päärantaa Playa De Las Canterasia.

Rantaravintolan baarimikon mukaan väkeä on liikkeellä selvästi vähemmän kuin tavallisesti. Edellisilta on ollut baarimikon mukaan ”hirveä”. Osa ravintoloista ja kahviloista on lauantaina kiinni.

Vaikka korona ei pysäytä kokonaan kaupungin elämää, merkkejä siitä näkyy joka puolella. Lenkkeilijä on verhoutunut hengityssuojaimeen, joku kantaa suurta oliiviöljykanisteria. Kun aiemmin etelän lomilla iholle valeltiin aurinkorasvaa, nyt aine on vaihtunut käsidesiin.

Rantabulevardilla oli hiljaisempaa kuin tavallisena lauantaina.

PIAN TULEE tulee tieto, että Espanjan hallitus alkaa rajoittaa ihmisten liikkumista. Töissä, ruokakaupassa ja apteekissa saa käydä, mutta muuten pitäisi pysyä kotona. Rajoitusten on määrä astua voimaan maanantaiaamuna kello 8. Ilmoitus on odotettu, sillä jo perjantaina Espanjaan julistettiin kansallinen hätätila.

Ihmisten virta rantakadulla hiljenee päivän mittaan mutta ei tyrehdy. Sen sijaan vilkkaimman turistialueen ulkopuolella Las Palmasin vanhan kaupungin lähistöllä on ollut jo aiemmin päivällä hiljaista. Kauppoja on kiinni, puistossa istuu vain muutama ihminen.”

Varautuminen poikkeusoloihin on alkanut Las Palmasissa jo ennen pääministerin ilmoitusta hätätilasta. Ruokakauppojen vessapaperihyllyt ovat tyhjiä, muutama rulla talouspaperia löytyy. Myös pullovesi, pasta ja säilykkeet näyttävät käyneen kaupaksi.

Perjantaina pienen ruokakaupan kauppiaat olivat suojautuneet hengityssuojaimilla. Kassapisteellä myyjän ja asiakkaan välissä oli muovinen pleksi, jonka raosta myyjä antoi vaihtorahat. Lauantaina kauppa on kiinni.

Ruokakauppojen vessapaperihyllyt ammottivat tyhjyyttään.

KORONA näkyy myös rannan läheisyydessä sijaitsevan Suomi-kerhon ilmoitustaululla. Vielä muutama päivä sitten taulu vilisi viriiliä eläkeläiselämää: luvassa oli muun muassa tansseja, mölkkyä ja merihenkinen risteily. Paikallisen lääkärin piti luennoida aivoinfarktista.

Nyt taululla kerrotaan, että Suomi-kerho on suljettu. Kaikki tapahtumat on peruttu.

– Tänään piti olla lauantaitanssit, mutta niitä ei ole. Pidämme toimiston ja kirjaston auki, mutta peruimme yleisötapahtumat, kertoo Suomi-kerhon puheenjohtaja Seppo ”Jeddy” Anttila.

Suomi-kerhon puheenjohtaja Seppo Anttila tyhjässä kerhotilassa Las Palmasissa. Kerho perui kaikki yleisötapahtumat.

Suomi-kerholla on oma tila Playa De Las Canterasin vieressä. Kerhotilasta löytyy muun muassa baari ja sauna.

Suomi-kerhon jäsenmäärä on noin 500. Jäsenien keski-ikä on Anttilan mukaan runsaat 70 vuotta.

– Peruimme yleisötapahtumat heti, kun tuli tieto suosituksesta, että vanhukset eivät tapaisi toisiaan eikä heitä kannata käydä tapaamassa.

Koronaviruksen arvioidaan olevan erityisen vaarallinen iäkkäille ihmisille. Anttila ei ole kuullut, että suomalaisten keskuudessa olisi kuitenkaan esiintynyt minkäänlaista paniikkia.

Osa suomalaisista käyttää Kanarialla yksityisiä terveydenhuoltopalveluita matkavakuutuksen takia. Toiset turvautuvat julkiseen terveydenhuoltoon.

– Paikallisessa terveydenhuollossa on se valitettava puoli, että pitää osata espanjaa. Pitää ottaa lääkäriin tulkki mukaan. Mutta muuten julkinen terveydenhuolto toimii kuulemma hyvin.

Ongelmia tietysti tulee, jos koronatartunnat ryöpsähtävät käsiin ja yhä useampi tarvitsee sairaalahoitoa. Silloin julkisen terveydenhuollon kapasiteetti on kovilla myös Kanarialla.