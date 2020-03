Tällaista on koronaviruksen riivaamassa Italiassa – ex-pääministeri: ”Eurooppalaiset ystävät: Toimikaa nyt!”

Italiassa kadut ovat autioituneet ja terveydenhuoltojärjestelmä ylikuormittunut koronaviruksen leviämisen ja hallituksen toimenpiteiden seurauksena. Toivoa tilanteen helpottumisesta saattaa olla jo näkyvissä, mutta muilla mailla sama voi olla vielä edessä.

Italia on kärsinyt maailmaa koettelevasta koronaviruspandemiasta eniten Kiinan jälkeen. Torstaina 60 miljoonan asukkaan maa kiristi torjuntatoimiaan määräämällä kaikki kaupat ja ravintolat suljettaviksi elintarvikeliikkeitä ja apteekkeja lukuun ottamatta.

Jo muutamaa päivää aiemmin Italiassa oli suljettu kaikki koulut ja yliopistot, kielletty joukkotapahtumat sekä muutettu maan sisäinen liikkuminen luvanvaraiseksi kaikkialla.

Yllä olevalla videolla on nähtävissä kuvaa koronakaranteenin maaliskuun alkupuolella hiljentämästä Pohjois-Italiasta. Sittemmin liikkumisrajoituksia on laajennettu koko maahan.

Lauantaihin mennessä Italiassa oli todettu kaikkiaan 17 660 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut 1 266 ihmistä ja siitä on parantunut 1 439 potilasta.

Normaalisti liiallisesta turismista kärsivässä Venetsiassa riittää nyt tilaa käyskennellä.

Italialaisviranomaisten mittavat toimet ovat tyhjentäneet normaalisti paikallisia ja turisteja kuhisevat kadut Italian kaupungeissa. Ihmiset ovat vetäytyneet koteihinsa, sillä hallituksen ohjeistuksen mukaan heidän tulee välttää kaikkea ylimääräistä liikkumista ulkona.

– Kaikkialla on hiljaista. Tämä on hiljaista sotaa: ei pommeja, ei huutoa, ei kirkumista. Ei autoja, ei moottoripyöriä, ei kaduilla leikkiviä lapsia. Suurin osa päivittäisistä toimista on yksinkertaisesti kielletty. Maassa, jossa elämä on energistä ja sykkivää, tämän muutoksen hinta on valtava, italialaistoimittaja Monica Maggioni kuvaili tilannetta kirjoituksessaan Washington Postissa.

Poliisien kerrotaan liikkuvan aukioilla, rautatieasemilla sekä liikenteen solmukohdissa tarkastaen henkilöpapereita ja muita dokumentteja. Jos selitykset ulkona liikkumisen syystä eivät viranomaisia ole vakuuttaneet, ihmisiä on passitettu takaisin koteihinsa sekä sakotettu.

Rooman Garbatellan kaupunginosan asukkaat osallistuivat parvekkeillaan yhteislaulutempaukseen perjantaina.

Hyväksyttynä syynä ulkoiluun on pidetty muun muassa koiran ulkoiluttamista. Tämä näyttää johtaneen myös hieman huvittavaan lieveilmiöön, joista kertoi Twitterissä Helsingin apulaispormestarin Anni Sinnemäen puolisona tunnettu suomalais-italialainen tietokirjailija Antonio Monti.

– Kevennystä. Italialaiset kotiarestissa. Ulos ei pääse ilman syytä. Tuntuvia sakkoja. Poliisi partioi. Koirat ovat nousseet arvoon arvaamattomaan. Niitä saa viedä ulos. Naapurit lainaavat niitä. Perheen jäsenet vuorotellen käyvät ulkona koirien kanssa. Koirat ovat hieman väsyneet, Monti twiittasi lauantaina.

Kotiensa vankeina olevat italialaiset ovat lievittäneet eristyneisyyden tunnettaan myös musiikin avulla. Maailmalla on viime päivinä levinnyt eri puolilla maata kuvattuja videoita, joilla ihmiset laulavat yhdessä parvekkeillaan ja ikkunoista käsin.

Kutsuja näihin flashmob-tempauksiin on jaettu sosiaalisessa mediassa. Reutersin mukaan lauantaina puoliltapäivin ihmisiä kerääntyi parvekkeilleen myös osoittamaan aplodein suosiotaan kriisin etulinjassa taisteleville sairaanhoitajille ja lääkäreille.

Kuva näppäimistön päälle uupuneesta sairaanhoitajasta nousi symboliksi

Italian sairaaloissa käynnissä olevaa kamppailua ovat verranneet sotaan myös niissä työskentelevät.

– Tämä on kokemus, jota vertaisin sotaan. Mutta kyseessä on sota, jota ei voida taistella perinteisin asein – koska emme vielä tiedä, kuka vihollinen, ja sen vuoksi taisteleminen on vaikeaa. Ainoa ase, jolla voimme välttää asioiden pahenemisen entisestään on kotona pysyminen ja sääntöjen noudattaminen. Voimme tehdä sen mitä tehtiin Kiinassa, ja se kannattaa, Emilia-Romagnan alueella sijaitsevan sairaalan hoitaja Roberta Re kertoi Guardianille perjantaina.

Koronaviruspotilaita hoidettiin väliaikaisissa tiloissa Lombardian Bresciassa torstaina.

Viime viikkoina Italian terveydenhuoltojärjestelmä on ylikuormittunut erityisesti Lombardian alueella, jossa tartuntoja on ollut eniten. Vuodepaikkojen täyttyminen on johtanut potilaiden sijoittamiseen sairaaloiden käytäville ja eristystelttojen pystyttämiseen niiden parkkipaikoille.

New York Timesin mukaan erään kaupungin pormestari valitteli sitä, kuinka lääkärit ovat pakotettuja valitsemaan, ketä voidaan hoitaa ja ketä ei. Hoidotta on hänen mukaansa jätetty vanhimpia ja heikkokuntoisimpia potilaita.

Suoja-asuihin pukeutuneita työntekijöitä kuvattuna Napolissa sijaitsevan sairaalan edustalla torstaina.

Toisaalla taas on jouduttu lähettämään takaisin kotiin koronaviruksen aiheuttamasta keuhkokuumeesta kärsiviä. Samaan aikaan hoitajat ja lääkärit ovat uupuneet paiskiessaan töitä tauotta.

– Olemme äärirajoilla sekä fyysisesti että fysiologisesti, televisiossa haastateltu sairaanhoitaja Francesca Mangiatordi sanoi kehottaen samalla italialaisia suojaamaan itseään viruksen leviämisen estämiseksi.

– Muussa tapauksessa tilanne romahtaa, ellei se ole jo tehnyt niin, Mangiatordi lisäsi.

Uupuneen terveydenhuoltohenkilökunnan symboliksi Italiassa on noussut Mangiatordin kollegastaan Elena Pagliarinista ottama kuva, jossa kasvomaskilla suojautunut nainen näyttää romahtaneen tietokoneensa ääreen.

Taistelu ei ole ohi, vaikka toivoa on jo näkyvissä

Nähtävissä on kuitenkin jo pikkuruisia merkkejä siitä, että Italian viranomaisten toimet ovat alkaneet purra.

– Hyödyllinen oppitunti Italiasta. Italian epidemia alkoi Lodin provinssista, eteläisestä Lombardiasta. Italian hallitus käynnisti eristystoimet täällä kolme viikkoa sitten. Tällä alueella todettiin tänään vain 10 uutta tapausta (+0,9 prosenttia eilisestä). Sosiaalinen eristäminen toimii, twiittasi muun muassa Bloombergille talouskolumneja kirjoittava toimittaja Ferdinando Giugliano perjantaina.

Sosiaalisen eristämisen puolesta puhui ABC Newsille torstaina myös Italian johtava epidemiologi Massimo Galli.

– Italiassa meidän on rajoitettava sosiaalisia kontakteja. Olemme vakuuttuneita, että tällä keinoin voimme rajoittaa infektion laajempaa leviämistä, Milanossa sijaitsevan Saccon sairaalan tartuntatautien yksikköä johtava Galli sanoi.

Milanolaisen Saccon sairaalan tartuntatautien osaston johtaja Massimo Galli uskoo, että potilaiden määrä kasvaa vielä muutaman viikon ajan.

Taistelu ei kuitenkaan ole ohi, sillä ylikuormittunut Saccon sairaala vastaanotti vielä torstaina uusia koronaviruspotilaita viiden minuutin välein. Galli uskoi, että potilasmäärät jatkavat kasvuaan vielä viikon tai kahden ajan ja että uusia tartuntoja löydettäneen vielä ainakin neljän viikon ajan.

– Olemme lähellä tilannetta, jossa emme voi enää ottaa vastaan uusia potilaita, Galli totesi.

”Eurooppalaiset ystävät: Toimikaa nyt!”

Samaan aikaan useat asiantuntijat ovat varoittaneet Italian olevan noin 10 päivää edellä muita Euroopan maita epidemioiden kehittymisen suhteen. Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronaviruksen pandemiaksi keskiviikkona.

– Italia ja Iran ovat etulinjassa koronaviruksen vastaisessa taistelussa, mutta muut maat seuraavat pian perässä, järjestön terveyshätätilaohjelman johtaja Mike Ryan sanoi samassa yhteydessä.

Italian entinen pääministeri Matteo Renzi jakoi perjantaina Twitterissä kuvaa, jossa rinnakkain olivat Italian, Ranskan, Saksan ja Espanjan tartuntamääriä kuvaavat käyrät.

– Päivitetyt luvut. Espanjan alkuvaihe on pahempi kuin Italian. Eurooppalaiset ystävät: vaalikaa sitä, mitä meille tapahtui. Toimikaa nyt! Renzi kehotti muita maita ottamaan oppia Italian tilanteesta.

Myös toinen Italian entinen pääministeri, EU-komission puheenjohtajanakin aiemmin toiminut Romano Prodi osoitti varoituksensa muille valtioille. Varoitus tuli sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli ilmoittanut aiemmin tällä viikolla lentoliikenteen Euroopasta Yhdysvaltoihin keskeytyvän.

– Italialaisesta taudista on tulossa eurooppalainen tauti. Ja Trump yrittää päätöksellään estää tästä tulemasta amerikkalaista tautia. Joka tapauksessa uskon, että koronavirus on jo nyt myös amerikkalainen ongelma, Prodi sanoi, huomauttaen Yhdysvaltojen ja Euroopan valtioiden terveydenhuoltojärjestelmien eroista.

– Se voi olla vakavampi kuin eurooppalainen ongelma, Prodi lisäsi viitaten näihin eroihin.