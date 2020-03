Trumpin lääkärin mukaan koronatestille ei tarvetta, vaikka presidentti on istunut iltaa koronasairaiden kanssa

Presidentti Donald Trump julisti hätätilan, kertoi tukipaketista ja koronavirustestien saatavuudesta. ”En ota lainkaan vastuuta”, hän vastasi kritiikkiin testien saatavuudesta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti eilen illalla Suomen aikaa noin kello 21 tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi Yhdysvaltojen varautumisesta koronan varalle.

Tiedotustilaisuudessa suurimman huomion sai Trumpin tapa kätellä ihmisiä koronaviruksesta piittaamatta.

Trump on ollut kontaktissa ainakin kolmen brasilialaisdelegaatioon kuuluneen henkilön kanssa, joilla on todettu myöhemmin koronavirus.

Näistä ensimmäinen, Brasilian presidentin Jair Bolsonaron viestintäpäällikkö Fabio Wajngartenin jälkeen kahdella muulla illalliselle osallistuneella on todettu korona. Bolsonarolla itsellään ei ole todettu koronatartuntaa.

Trumpilta tiedusteltiin, miksi hän ei ole karanteenissa, kun useammalla Mar-a-Lagon kartanossa illallistaneella vieraalla on todettu korona.

Donald Trumpin tavanneessa brasilialaisseurueessa on todettu ainakin kolme tartuntaa.

Yhdysvaltain presidentti kiersi kysymyksen, mutta kertoi aikovansa todennäköisesti tehdä testin.

Myöhemmin Valkoisen talon lääkäri Sean P. Conley kuitenkin painotti, ettei tarvetta koronatestille saati eristykselle ole.

– Presidentin altistus ensimmäisen yksilön kanssa oli hyvin rajoitettua (valokuvaus, kättely) ja vaikka presidentti viettikin enemmän aikaa toisen henkilön lähellä, kaikki vuorovaikutus tapahtui ennen minkään oireiden puhkeamista.

Conleyn mukaan Trumpilla ei ole sairauden oireita, eikä hänen testaamisensa ole näin ollen tarpeen.

Trump vastasi tiedotustilaisuudessa myös kritiikkiin siitä, että Yhdysvallat olisi toiminut koronan alkuvaiheen testaamisessa ja näin ollen myös rajoittamisessa leväperäisesti.

– En ota lainakaan vastuuta, hän sanoi CNN:n mukaan.

Trump kielsi että kriisiä pahentaneita ”harha-askelia” olisi otettu. Hän vieritti vastuun koronatestien alkuvaiheen hitaasta jakelusta edelliselle hallinnolle.

– Meidän mahdollisuutemme toimia ja meille annetut säännöt, asetukset ja määräykset ovat peräisin toiselta ajalta.

Trump myös syytti demokraatteja siitä, ettei puolue jousta riittävästi neuvotteluissa koronan vastaisen tukipaketin synnyttämiseksi.

Yhdysvalloissa on todettu toistaiseksi noin 2300 koronavirustartuntaa. Sairauteen on kuollut maassa 50 ihmistä ja se on levinnyt 49 osavaltioon.

Trump vakuutteli kuitenkin maan olevan paremmin varautunut kun mikään muu maailmassa. Presidentti julisti kansallisen hätätilan ja kertoi osavaltioiden saavan 50 miljardia dollaria tukipaketista koronaviruksen vastaiseen taisteluun.

Maassa on kielletty myös joukkokokoontumisia.

Lisäksi Trump kertoi antavansa terveysministerille laajemman oikeuden jättää noudattamatta tiettyjä lakeja ja sääntöjä, jotta terveydenhuollon toimijat pystyvät toimimaan joustavammin.

Koronavirustestejä tulisi presidentin mukaan saada helpommin ensi viikolla ja Yhdysvaltoihin on tilattu lisää hengityssuojaimia. Poikkeustila jatkuu maassa ”niin kauan kuin tarvitsee”.

Koronavirustesteihin liittyen avataan verkkopalvelu, jossa kysytään oireista ja vastausten pohjalta voidaan kertoa, onko syytä hakeutua koronatestiin.