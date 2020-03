Kreml suojelee Putinia koronalta – duuman istuntosali jouduttiin desinfioimaan

Venäjän hallinto toivoo, että presidentin työtä seuraavat toimittajat pysyisivät loitolla tämän virallisista tilaisuuksista tuntiessaan olonsa huonoksi.

Venäjällä Kreml on vedonnut presidentti Vladimir Putinin työtä seuraaviin toimittajiin, jotta he pysyisivät poissa virallisista tilaisuuksista, mikäli tuntevat olonsa huonoksi. Reutersin mukaan kyseessä on varotoimi, jolla pyritään suojaamaan presidenttiä ja hänen henkilökuntaansa koronavirustartunnalta.

Edellisenä päivänä parlamentin alahuone duuma oli ilmoittanut desinfioivansa istuntosalinsa, koska yksi kansanedustajista oli rikkonut koronaviruskaranteenia osallistuakseen täysistuntoihin. Yhdessä näistä istunnoista oli mukana myös Putin.

Kremlin tiedottajan Dmitri Peskov kertoi olevansa kuitenkin varma siitä, ettei Putin ollut ollut kontaktissa karanteenisääntöjä rikkoneeseen edustajaan. Peskovin mukaan Putinin terveydenhuolto on ”poikkeuksellisen korkealla tasolla”, ja presidentti työskentelee ”täydellä kapasiteetilla”.

Peskov ei kuitenkaan halunnut kertoa, onko Putinille tehty koronavirustestiä.

– Yksityiskohtaisia tietoja presidentin terveydentilasta ei ole tarkoitettu laajempaan julkisuuteen, Peskov sanoi.

Hänen mukaansa Kreml on huolissaan koronavirustilanteesta ja ottaa sen vuoksi käyttöön ”kaikki ennaltaehkäisevät toimet”.

Venäjällä on virallisesti todettu 34 koronavirustartuntaa, mutta ei yhtään virukseen liittyvää kuolemantapausta. Jotkut lääkärit ovat kuitenkin kyseenalaistaneet lukujen todenperäisyyden, sillä heidän mukaansa ihmisten testaaminen on ollut Venäjällä hajanaista.