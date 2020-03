Ranskassa todettiin perjantaina 800 uutta koronavirustartuntaa

Virus on tappanut Ranskassa 79 ihmistä.

Ranskassa on todettu perjantaina noin 800 uutta koronavirustartuntaa, kertovat useat eri mediat. Sairastuneita on koko maassa lähes 3 700. Maan terveysministeri Olivier Veran sanoi, että viruksen leviäminen on nopeaa ja todellista.

Yhteensä 79 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena. Ranskalaislehti Le Figaron mukaan yli 150 ihmisen tila on vakava.

Ranskassa on peruttu yli sadan hengen tapahtumia. Kouluja ryhdyttiin sulkemaan maassa perjantaina määrittelemättömäksi ajaksi, kertoo puolestaan brittilehti Guardian.