Ranskassa todettiin perjantaina 800 uutta koronavirustartuntaa

Virus on tappanut Ranskassa 79 ihmistä.

Ranskassa on todettu perjantaina noin 800 uutta koronavirustartuntaa, kertovat useat eri mediat. Sairastuneita on koko maassa lähes 3 700. Maan terveysministeri Olivier Veran sanoi, että viruksen leviäminen on nopeaa ja todellista.

Yhteensä 79 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena. Ranskalaislehti Le Figaron mukaan yli 150 ihmisen tila on vakava.

Ranskassa on peruttu yli sadan hengen tapahtumia. Kouluja ryhdyttiin sulkemaan maassa perjantaina määrittelemättömäksi ajaksi, kertoo puolestaan brittilehti Guardian.

Ranskassa on siirretty kaikki jalkapallo-ottelut.

Oman kynät mukaan vaaliuurnille

Ranskassa järjestetään viikonloppuna paikallisvaalit. Maassa on BBC:n mukaan pohdittu, onko vaalien järjestäminen järkevää koronaviruspandemian aikana.

Äänestäjiä on ohjeistettu pysymään ainakin metrin päässä toisistaan. Maan sisäministeri on pyytänyt äänestäjiä tuomaan mukanaan oman kynän.

On mahdollista, että osa ihmisistä jättää kokonaan äänestämättä koronavirushuolen takia, BBC kirjoittaa.

Esimerkiksi Britanniassa toukokuun paikallisvaalit on siirretty vuodella eteenpäin globaalin pandemian takia.

Maailman terveysjärjestö WHO linjasi perjantaina, että Eurooppa on nyt koronaviruspandemian keskus.

WHO:n johtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan Euroopassa raportoidaan nyt päivittäin enemmän tapauksia kuin Kiinassa epidemian ollessa alueella pahimmillaan.