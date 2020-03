Espanjassa julistettiin kansallinen hätätila – koulujen sulkeminen vei suomalaisperheiden arjen jo aiemmin sisätiloihin

Sami, Irina, Saana ja Auri Kangasharju kiittelevät madridilaisten nopeaa reagointia koronavirukseen. Kaupunki on autio, vaikka kevätaurinko houkuttelisi terasseille ja kaduille.

Madridin pahentunut koronatartuntatilanne sulki kaupungin koulut. Espanjaan julistettiin poikkeuksellinen hätätila, mutta suomalaisperheet opiskelevat ja työskentelevät kotoa käsin rauhallisissa tunnelmissa.

Espanjassa on vahvistettu Euroopan maista toiseksi eniten koronavirustartuntoja, perjantaihin mennessä kaikkiaan 4 200 tartuntaa. Ensi viikon aikana tartuntojen määrän pelätään nousevan jopa 10 000, joten pääministeri Pedro Sánchez julisti maahan perjantaina poikkeuksellisen hätätilan.

15 päivää kestävän hätätilan tarkat seuraukset selviävät lauantaina järjestettävän ministerineuvoston kokouksen myötä, mutta ihmisten liikkumista saatetaan rajoittaa tiettyinä aikoina. Yrityksiä voidaan velvoittaa sulkemaan ovensa, mutta peruspalvelut, kuten ruokakaupat ja apteekit, turvataan.

Espanjan koronavirustapausta yli puolet on todettu Madridin itsehallintoalueella. Madridin aluehallinto ryhtyi radikaaleihin toimiin jo tämän viikon alussa ja sulki alueen koulut, päiväkodit ja yliopistot toistaiseksi. Etätöitä suositellaan. Perjantaista alkaen kouluja on suljettu myös muualla Espanjassa.

Espanjan keskushallintoa on moitittu hitaasta toiminnasta koronaviruksen pysäyttämisessä, mutta Madridin keskustan tuntumassa asuvat Irina ja Sami Kangasharju ovat tyytyväisiä aluehallinnon nopeaan reagointiin.

– Täällä on oltu realistisia tilanteen etenemisestä. Kun tilanne paheni, koulut päätettiin laittaa kiinni saman tien. Jo seuraavana aamuna kaikki Madridin koulut oli suljettu, Irina summaa.

Madridin skandinaavisessa koulussa opettajana työskentelevä Irina ja FCG Finnish Consulting Groupin kansainvälisen liiketoiminnan toimitusjohtajana toimiva Sami tekevät kumpikin nyt etätöitä kotona.

Saana Kangasharjun koulunkäynti on onnistunut hyvin kotoa käsin. Yksityiskoulu mahdollisti jopa kokeen teon netin kautta.

Perheen tyttäret Saana, 9, ja Auri, 10, opiskelevat kotona ainakin kaksi viikkoa. Koululaiset ovat tehneet jopa kokeita netin kautta digitaalisilla työkaluilla. Välitunneiksi tytöt ovat päässeet pihalle.

– Tyttöjen koululle siitä kymmenen pistettä, että he olivat vuorokaudessa valmiita siirtämään kaiken nettiin. Kaikissa kouluissa tilanne ei kuitenkaan ole ollut sama.

Kangasharjuilta arjen uudelleenjärjestelyt ovat onnistuneet melko vaivatta, mutta Irina tietää, ettei tilanne ole yhtä helppo kaikkien perheiden kohdalla.

– Ystäväpiirimme yrittäjäperheissä tilanne on ollut tosi suuri haaste.

Komennus etätöihin jo viime viikolla

Myös Madridin pohjoispuolella Venturadassa asuva, Visman kehityspäällikkönä työskentelevä Tiina Rosón tekee tällä hetkellä töitä kotitoimistosta käsin. Kotona ovat myös Rosónin IT-alalla työskentelevä mies sekä 2- ja 3-vuotiaat pojat.

– Olemme onnekkaita, sillä minun työpaikallani on ollut vahva etätyöpolitiikka jo aiemmin. Meitä pyydettiin jo viime viikolla tekemään kaikki työt etänä. Meille tilanne ei aiheuta taloudellisia menetyksiä, kuten monille muille perheille.

Tiina Rosón määrättiin etätöihin kotiin jo viime viikolla. Kahden pienen lapsen hoito on onnistunut työn ohella yhteistyössä miehen kanssa.

Rosónin mukaan arki on jatkunut Venturadassa liiankin rauhallisesti koronaviruksesta huolimatta. Monet perheet jatkoivat leikkipuistoissa käyntiä senkin jälkeen, kun sosiaalista kanssakäymistä suositeltiin välttämään. Lopulta leikkikentät suljettiin.

– Kaikkien on nyt tehtävä, mitä ikinä on tarpeen, että tilanne saadaan kuriin. Minua henkilökohtaisesti pelottaa tilanteen seuraukset tällä hetkellä, sillä mummini menehtyi Suomessa maanantaina. Haluaisin ehdottomasti matkustaa Suomeen hautajaisiin.

Madridilaiset vapaaehtoiseen kotikaranteeniin

Madridin keskustassa kadut ovat autioituneet kuluneen viikon aikana, ja hengityssuojat ovat ilmestyneet katukuvaan. Sosiaalisessa mediassa leviää Quédate en casa -kampanja, joka kannustaa kaupunkilaisia pysymään vapaaehtoisesti sisätiloissa. Hätätilan myötä kotikaranteenista voi tulla pakollista.

Madridin julkinen liikenne kulkee toistaiseksi tavalliseen tapaan, mutta ikäihmisiä on suositeltu välttämään joukkoliikennettä. Metrojen ja bussien desinfiointia on tehostettu.

– Malasañan alue, joka on Madridin bilekaupunginosa ja täynnä baareja, oli eilen aivan autio. Ravintolassa, jossa soitan normaalisti pianoa kerran viikossa, ei käynyt eilen yhtään asiakasta, Sami Kangasharju kertoo.

Kangasharjut eivät ole ainakaan vielä linnoittautuneet sisätiloihin, vaan perhe on liikkunut ulkona varovaisuutta noudattaen. Tapaamisia he ovat välttäneet, ja Auri-tyttären synttärijuhlat siirrettiin. Täydelliseen kotikaranteeniin Kangasharjut eivät ole valmistautuneet, mutta kaapeissa on tavallisestikin ruokatarpeita noin viikoksi.

Monet madridilaiset ovat tehneet mittavia ruokaostoksia mahdollisen tulevan karanteenin varalle, mutta lähes kaikkia elintarvikkeita on toistaiseksi löytynyt kaupoista. Hengityssuojat ja desinfiointiaineet on myyty monista apteekeista loppuun.

– Uskon, että ensi viikosta tulee vaikea, mutta sen jälkeen tilanne tulee rauhoittumaan. Koti on paras tukikohta näissä oloissa, Sami toteaa.