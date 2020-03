Trump julisti Yhdysvaltoihin poikkeustilan koronaviruksen takia

Yhdysvalloissa ainakin 40 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on julistanut maahan poikkeustilan koronaviruksen takia. Trump kertoi asiasta perjantai-iltana Suomen aikaa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Poikkeustilan julistaminen mahdollistaa lisäresurssien antamisen koronavirusepidemian hoitoon. Trump kertoi, että julistuksen myötä osavaltioilla ja kaupungeilla on käytössään jopa 50 miljardia dollaria koronaviruksen vastaiseen taisteluun.

Jo etukäteen oli spekuloitu, että Trump julistaisi poikkeustilan. Koronavirustartuntoja on Yhdysvalloissa todettu yli 1600 ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut ainakin 40 ihmistä.

Trumpin hallintoa on arvosteltu koronavirusepidemian hoitamisesta. Yhdysvalloissa on ollut esimerkiksi pulaa koronavirustesteistä, minkä takia viruksen testaaminen on ollut rajallista. Trumpia on kritisoitu viruksen aiheuttaman sairauden vertaamisesta kausiflunssaan.

Trumpin mukaan lisää koronavirustestejä on saatavilla riittävästi ensi viikosta alkaen. Hän kuitenkin korostaa, ettei kaikkien pitäisi testiä ottaa.

– Emme halua kaikkien tekevän testiä. Tämä tulee menemään ohitse. Me olemme vahvempia sitten. Olemme oppineet paljon, Trump sanoi.

Kyseessä oli Trumpin presidenttikauden neljäs poikkeustilan julistus. Edellisen hän antoi toukokuussa 2019, kun hän poikkeustilan julistamalla kielsi yhdysvaltalaisia firmoja käyttämästä kauppaministeriön kieltämiä telekommunikaatiolaitteita, millä käytännössä estettiin kiinalaisen Huawein laitteiden käyttö.

Helmikuussa 2019 Trump julisti poikkeustilan saadakseen rahoituksen Meksikon rajalle rakentamalleen muurille.

Kaiken kaikkiaan Yhdysvaltain presidentit ovat julistaneet poikkeustilan 59 kertaa sen jälkeen, kun presidentti Gerald Ford allekirjoitti nykyisen lain vuonna 1976. Niistä 33 on edelleen voimassa, vanhin on presidentti Jimmy Carterin poikkeustila vuodelta 1979, jolla hän jäädytti Iranin valtion varat Yhdysvalloissa. Istuvan presidentin pitää vuosittain hyväksyä jokaisen poikkeustilan jatkaminen, tai ne raukeavat.