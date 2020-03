Trump julisti Yhdysvaltoihin hätätilan koronaviruksen takia

Yhdysvalloissa ainakin 40 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on julistanut maahan hätätilan koronaviruksen takia. Trump kertoi asiasta perjantai-iltana Suomen aikaa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Trumpin kertoi osavaltioiden ja kaupunkien saavan 50 miljardia dollaria koronaviruksen vastaiseen taisteluun.

Jo etukäteen oli spekuloitu, että Trump julistaisi hätätilan. Koronavirustartuntoja on Yhdysvalloissa todettu yli 1600 ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut ainakin 40 ihmistä.

Trumpin hallintoa on arvosteltu koronavirusepidemian hoitamisesta. Yhdysvalloissa on ollut esimerkiksi pulaa koronavirustesteistä, minkä takia viruksen testaaminen on ollut rajallista. Trumpia on kritisoitu viruksen aiheuttaman sairauden vertaamisesta kausiflunssaan.