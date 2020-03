Koronavirus on tappanut Italiassa 250 ihmistä viime vuorokauden aikana

Italiassa 250 ihmistä on kuollut 24 tunnin aikana koronavirukseen, kertovat maan viranomaiset.

Virallisten lukujen mukaan kyseessä on suurin kuolonuhrien määrä yksittäisen päivän aikana Italiassa.

Yhteensä Italiassa yli 1 200 ihmistä on nyt kuollut koronavirukseen. Tartuntoja on todettu lähes 18 000. Nousua torstai-illasta on yli 2 500.