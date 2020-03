Räjähdys vei Sashalta, 11, käden Itä-Ukrainan sodan tulitaukolinjalla – isoäiti kertoo karuista hetkistä

Taistelevien osapuolten välissä asuu 430 000 lasta; Unicef antaa räjähteiden vammauttamille lapsille räätälöityä tukea.

Sashan, 11, elämä muuttui silmänräpäyksessä kolme vuotta sitten. Poika löysi naapurin lasten kanssa ulkoa ”rasian”, jonka hän toi kotiinsa.

Sitten pamahti. Räjähdys vei Sashan kädestä monta sormea, jotka lensivät pitkin keittiötä. Vammoja tuli myös rintaan ja vatsaan.

Sashan isoäidin Natalian mukaan Krasnohorivkassa ei ole turvallista. Monet rakennukset on miinoitettu ja moni muu naapuruston lapsi on loukkaantunut räjähdysonnettomuuksissa.

Sashan isoäiti Natalia, 56, oli turmahetkellä päiväunilla. Näin hän kertoi onnettomuudesta, kun Suomen Unicef vieraili perheen luona Krasnohorivkan pikkukaupungissa Ukrainan itäosassa maaliskuun alkupuolella:

– Kuulin kovan äänen ja kun tulin huoneeseen, se oli täynnä savua. Sasha piti kättään, ja hän oli loukkaantunut myös vatsaan, sanoi Natalia.

– Sidoin vatsan vyöllä, koska suolet tulivat ulos. Ambulanssia odottaessamme etsin hänen sormiaan, joita oli joka puolella pitkin lattiaa. Ainut asia mielessäni oli pitää hänet elossa.

Keittiön kaapissa näkyvät edelleen jäljet, jotka räjähdys sai aikaan.

Sashan lisäksi räjähdyksessä loukkaantui naapurin kolmivuotias tyttö. Lapset ovat edelleen kavereita. Kukaan ei syytä tapahtuneesta ketään, sillä niin monelle naapuruston lapselle on käynyt samoin.

Sasha on nyt 11-vuotias, ja hän jää pysyvästi vammautuneeksi. Vasemman käden sormista on jäljellä vain pätkät, ja kehossa on yhä miinan jäänteitä.

– Kun Sasha kylpee, näkee, kuinka sirpaleita tulee yhä ulos hänen kehostaan. Niitä tulee hiljalleen ulos, Natalia kertoi.

Natalia-mummon mukaan Sasha on aina ollut iloinen ja auttavainen poika. Sitä hän on edelleen, mutta nyt vain yksikätisenä. Sasha touhuili vierailun aikana keittiössä.

– Kokkaan joka päivä perheelleni. Perunaa, borshia, keittoja ja pizzaa, Sasha sanoi suomalaisvieraille.

– Muffinssit ovat bravuurini.

Sashan perheeseen kuuluu Natalian lisäksi äiti Olena, 35, ja isosisko Irina 16. Perhe ei esiinny julkisuudessa sukunimellään. Sashan sisko opiskelee ammattikoulussa kokiksi, ja myös Sasha sanoo haaveenaan olevan ravintolakokkina työskentely.

Krasnohorivkassa vieraillut Suomen Unicefin viestintäpäällikkö ja hätäavun asiantuntija Kirsi Haru kertoi IS:lle matkan jälkeen, että räjähteiden vammauttamat lapset saavat juuri heille räätälöityä tukea. Sasha pääsi Unicefin avulla useita kertoja Kiovaan erikoislääkäriin, jossa selvitettiin proteesin mahdollisuutta.

– Se olisi kuitenkin tarkoittanut lisäamputointia, mitä perhe ei halunnut. Sasha pärjäilee nyt torson käden kanssa, Haru sanoi.

Sashan perheeseen kuuluu isoäidin, äidin ja siskon lisäksi myös Nisa-kissa.

Isoäiti Natalia kertoi Harulle, ettei kaupungissa ole turvallista. Monet rakennukset on miinoitettu, eikä kukaan tiedä mitkä, koska monet miinoista eivät vielä ole räjähtäneet. Alueella on myös paljon räjähtämättömiä ammuksia.

Krasnohorivkan asukkaiden mustaa huumoria on ollut todeta, että kaupungista on helpompi löytää räjähteitä kuin puhdasta juomavettä.

Taistelun ääniä kuuluu joka päivä. Öisin on yleensä rauhallista.

– Aamulla äänet toivottavat huomenta ja illalla hyvää yötä, Natalia sanoi vierailleen.

Kapinallispuolelta ammuttuja kranaatteja roiskuu usein Krasnohorivkaan. Kerran yksi ammus osui Sashan kotitalon viereen, mutta suurin osa sirpaleista pysähtyi porttiin. Onneksi se oli kiinni.

Krasnohorivkan taajama on jatkuvasti vaarassa joutua tulituksen kohteeksi. Metallinen portti pysäytti kerran sirpalekuuron, kun ammus osui Sashan kotitalon edustalle.

Unicef antaa lapsille paitsi hätäapua myös koulutusta miinojen vaaroista. Sitä kutsutaan englanniksi nimellä mine risk education.

– Se on myös tärkeä osa työtämme – näitä sessioita järjestetään kouluissa, ja niissä opetetaan tunnistamaan mahdollisia räjähteitä. Lapsia opetetaan käyttäytymään niin, että he eivät sen enempää vahingossa astuisi miinoihin kuin poimisi räjähteitä ympäristöstä, Haru sanoi.

Niin sanottu kontaktilinja Itä-Ukrainassa on maailman miinoitetuimpia alueita.

Haru sai itsekin kokea, millaista elämä miinojen ja räjähteiden keskellä on.

– Itseeni iski todellisuus ehkä matkan kolmantena päivänä, kun Unicefin kuskit, jotka ovat samalla turvallisuushenkilöitä, jatkuvasti käskyttivät meitä pois pientareilta ja pihoilta, olisi pitänyt pysyä vain päällystetyllä tiellä.

– Sen jälkeen alkoi hiipiä aavistuksen epämukava tunne siitä, mitä jalan alle saattaa pientareella jäädä.

Itä-Ukrainan vuonna 2014 alkaneessa sodassa on kuollut yhteensä jo yli 13000 ihmistä. Kuolleita ja vammautuneita lapsia on noin 530, joista lähes 200 on joutunut miinojen ja muiden räjähteiden uhreiksi. Heistä nuorin on ollut 1-vuotias tyttö.

– Kontaktilinjan kupeessa olevissa kylissä ovat jäljellä ne, joilla ei ole ollut mahdollisuutta lähteä pois. Sekä työpaikat että peruspalvelut ovat kadonneet. Sota on traumatisoinut niin lapset kuin aikuiset, Haru sanoi.

Sashan perhe pitää pihamaallaan pientä kanalaa.