Lasse Lehtisen kolumni: Happaneeko brittien turska?

Britannia oli lähes viidenkymmenen vuoden ajan jokseenkin vastentahtoinen jäsen EU:ssa. Ilmanko The Mail on Sunday tuuletti pääkirjoituksessaan, että Britannia on vihdoinkin taas ”täysin itsenäinen valtio”, kirjoittaa Lasse Lehtinen kolumnissaan.