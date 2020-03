EU tarjoaa siirtolaisille 2 000 euroa henkilöä kohden, jos nämä lähtevät Kreikan saarilta kotimaahansa

Tarjous on voimassa kuukauden ajan ja se koskee ennen 1. tammikuuta saarille saapuneita.

Euroopan unioni aikoo tarjota 2 000 euroa Kreikan saarilla oleville siirtolaisille, jotka lähtevät vapaaehtoisesti saarilta. Summa on yli viisi kertaa suurempi kuin se, mitä siirtolaisille on vastaavassa tilanteessa tarjottu, The Guardian uutisoi. Yleensä vapaaehtoisesta paluusta tarjotaan 370 euroa.

Tarjous on voimassa kuukauden ajan, sillä EU pelkää, että pysyvästi voimassa oleva tarjous kannustaisi lisää siirtolaisia tulemaan Eurooppaan. Tarjous ei myöskään koske siirtolaisia, joilla ei ole kotia, jonne palata.

EU:n sisäasioiden komissaari Ylva Johansson ilmoitti ohjelmasta torstaina Ateenassa, BBC kertoo. Johansson kertoi, että 5000 siirtolaista voisi hakea avustusta vapaaehtoista paluuta vastaan. Tarjoukseen voivat tarttua vain ne siirtolaiset, jotka ovat saapuneet Eurooppaan ennen 1. tammikuuta.

– Pakolaiset eivät tietysti voi palata, mutta taloudellisista syistä siirtolaiset, jotka tietävät, etteivät saa turvapaikkaa, voivat olla kiinnostuneita.

Egeanmeren saarilla on noin 41 600 turvapaikanhakijaa ja pakolaista YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tuoreimman katsauksen mukaan. Suurin osa turvapaikanhakijoista on kotoisin Afganistanista, toiseksi eniten saarilla on syyrialaisia.

Saarille saapui yli 1700 turvapaikanhakijaa sen jälkeen, kun Turkki avasi Kreikan vastaisen rajansa. Suurin osa suuntasi Lesbokselle.

Lesboksella todettiin maanantaina ensimmäinen koronavirustartunta, mikä herätti huolen viruksen aiheuttaman taudin leviämisestä siirtolaisten keskuudessa. Esimerkiksi Lesboksen Moria-leirillä on noin 19 000 siirtolaista, vaikka leiri on rakennettu aikoinaan vain noin 3 000 ihmiselle.

Tartunta todettiin 40-vuotiaalla naisella, joka oli matkustanut Israelissa ja Egyptissä. Hänet asetettiin karanteeniin sunnuntaina.

Kreikassa on vahvistettu yhteensä 117 koronavirustartuntaa. Torstaina Kreikka ilmoitti ensimmäisestä viruksesta johtuvasta kuolemasta.