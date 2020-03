Halaaminen kielletty, seksi ei – venäläisyliopisto antoi opiskelijoille ohjeet koronaviruksen varalta

Metshnikovin lääketieteellisen yliopiston asuntolassa on tällä hetkellä karanteenissa noin seitsemänsataa opiskelijaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi Pietarissa.

Pietarissa sijaitseva ammattiliittojen yliopisto on antanut opiskelijoilleen koronaviruksen vuoksi ohjeet, joiden rikkojia uhkaa jopa oppilaitoksesta erottaminen.

Pietarin ammattiliittojen humanistisen yliopiston rehtori Aleksandr Zapesotski kertoi Podjom-sivustolle, että oppilaitoksen opiskelijoilta on kielletty kaikki muut fyysiset kontaktit seksiä lukuun ottamatta.

Zapesotskin mukaan oppilaitoksen henkilökunta tulee myös valvomaan, että kieltoja noudatetaan.

– Jos hallinto tai opettajat tulevat näkemään näitä (fyysisiä kontakteja), siitä seuraa rangaistus. Tulee nuhteet, jos ihminen ei reagoi ja käyttäytyy uhmakkaasti, aina jopa erottamiseen asti, rehtori kertoi Podjom-sivustolle.

– Eli kaikki fyysiset kontaktit seksiä lukuun ottamatta on kielletty virallisesti. Se on tehty opiskelijoiden turvallisuuden vuoksi. Lännessä näin on tehty jo monissa maissa, en minä tätä ole keksinyt, Zapesotski lisäsi.

Pietarissa on tällä hetkellä karanteenissa noin 700 opiskelijaa, jotka olivat olleet kontaktissa yhden Milanosta palanneen italialaisen opiskelijan tai tämän ystävien kanssa. Italialaisella lääketieteen opiskelijalla on todettu virallisesti koronavirus.

– Seitsemänsataa opiskelijaa on nyt karanteenissa lääketieteen oppilaitoksessa, koska he suutelivat ja halailivat yhtä italialaista opiskelijaa. Opiskelijathan ovat eilispäivän koululaisia, he ovat osittain kevytmielisiä ihmisiä, Zapesotski perusteli.

Rehtorin mukaan oppilaiden kanssakäymistä tullaan valvomaan, jotta suutelua tai halaamista ei tapahtuisi heidän yliopistossaan.

– Heille (opiskelijoille) voi selittää kymmenen kertaa, että näin ei saa tehdä, ja silti he jatkavat. He ovat holtittomia ja he rakastavat toinen toisiaan. Mutta oppilaitoksen johto vastaa kuitenkin heidän hengestään ja terveydestään, Zapesotski selitti.

Lue lisää: Venäjän koronaluvut herättävät epäilyjä – virallisesti vain 32 sairastunutta

Zapesotski on Pietarissa tunnettu siitä, että hän ympäröi itsensä mielellään kauniilla naisilla ja suhtautuu seksiin intohimoisesti sekä vapaamielisesti. 1990-luvun alussa Zapesotski keksi muun muassa luvata nuorille naisille ilmaisen opiskelupaikan yliopistoonsa, mikäli nämä menestyisivät kauneuskilpailuissa, kertoo Life.ru.

Oheisella videolla Zapesotski kommentoi Olet ainutlaatuinen -kauneuskilpailun osallistujia.

Huhujen mukaan Zapesotskilla on ollut vuosien varrella läheisiä ihmissuhteita joidenkin opiskelijoiden kanssa. Tällä hetkellä hän seurustelee yhden entisen oppilaansa kanssa. Pietarilaisten toimittajien piirissä Zapesotskia kutsutaan näiden väitteiden perusteella lisänimellä ”seksirehtori”.

Zapesotskin tiedeuraa ovat varjostaneet viime aikoina syytökset, joiden mukaan hänen omissa tieteellisissä töissään olisi epäselvyyksiä ja myös hänen ohjaamissaan töissä olisi merkkejä plagioinnista. Hän on kiistänyt kaikki epäilyt valheellisiksi.

Zapesotski on kaiken muun ohella näkyvä yhteiskunnallinen vaikuttaja, sillä on ollut esimerkiksi Venäjän presidentinvaaleissa presidentti Vladimir Putinin luottohenkilönä.