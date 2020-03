Venäjän koronaluvut herättävät epäilyjä – virallisesti vain 32 sairastunutta

Kremlin mukaan Venäjän koronavirustilanne on hallinnassa, mutta esimerkiksi entinen presidenttiehdokas Ksenija Sobtshak on epäillyt viranomaisten peittelevän todellista sairastuneiden määrää.

Venäjällä on virallisten tilastojen mukaan todettu tähän mennessä yhteensä vain 32 koronavirustartuntaa, vaikka maalla on pitkä yhteinen raja Kiinan kanssa ja maiden kanssakäyminen oli vilkasta ennen rajaliikenteen rajoittamista. Suurin osa tartunnoista on selvitysten mukaan peräisin Italiasta. Yhdenkään ei kerrota kuolleen.

Sairastuneista suurin osa on Moskovassa (16) ja Moskovan alueella (3). Loput tartunnat on löydetty eri puolilta maata, kuten Pietarista (2), Lipetskistä (3), Kazanista (3). Yksittäisiä sairastuneita on esimerkiksi Tjumenin alueella, Belgorodin alueella ja Zabaikalin piirissä.

Keskiviikkona Venäjältä löydettiin kahdeksan uutta tartuntaa, jotka ovat mukana jo näissä kokonaisluvuissa. RBK-lehden mukaan ensimmäistä kertaa koronavirus löydettiin myös yhdeltä lapselta.

Venäjällä kerrotaan olevan kotikaranteenissa yhteensä 8 153 ihmistä mahdollisen virusaltistuksen vuoksi ja erityisissä karanteenitiloissa on lisäksi 463 ihmistä, jotka ovat kaikki Kiinan kansalaisia.

Pietarissa on karanteenissa yhteensä 780 ihmistä, joista 530 on opiskelijoita. Yksi Pietarin todetuista tartunnoista on italialaisella lääketieteen opiskelijalla, jonka opiskelutoverit on määrätty karanteeniin.

Torstaina Venäjän pääministeri Mihail Mishustin vakuutti televisioidussa lausunnossaan, että maan viranomaisten toimien ansiosta venäläisten riski sairastua koronavirukseen on pieni. Hän myös pyysi, että ihmiset suhtautuisivat ymmärryksellä viranomaisten määräämiin liikkumisrajoituksiin ja muihin varotoimiin.

– Vaikka tilanne on vaikea Venäjän ulkopuolella, riski leviämiseen meidän maamme sisällä on saatu supistettua minimiin, Mishustin sanoi Rossija 24 -kanavalla.

Pietarissa on todettu toistaiseksi kaksi koronavirukseen sairastunutta. Toinen heistä on Milanosta Pietariin palannut italialainen lääketieteen opiskelija. Hänen kanssaan tekemisissä olleet opiskelijat määrättiin karanteeniin asuntolaan.

Venäjällä on levitetty runsaasti erilaisia huhuja ja disinformaatiota uudesta koronaviruksesta. Monissa salaliittoteorioissa viruksen väitetään esimerkiksi karanneen joko Kiinan tai Yhdysvaltain ylläpitämistä laboratorioista. Venäjän viranomaiset ovat myös estäneet pääsyn joillekin nettisivustoille, joiden on kerrottu pyrkineen lietsomaan yhteiskunnallista levottomuutta koronaviruksen varjolla.

Ristiriitaiset väitteet ovat saaneet ihmiset epäilemään myös Venäjän viranomaisten antamia sairastumistilastoja.

Esimerkiksi entinen presidenttiehdokas, tv-juontaja Ksenija Sobtshak ilmoitti viikko sitten Instagramissa, että hän epäilee Venäjän viranomaisten vaikenevan todellisesta sairastuneiden määrästä.

– Luulen, että koronaviruksen levinneisyyttä salataan voimakkaasti maassamme, Sobtshak kirjoitti Instagram-tilillään. Hän myös kertoi epäilevänsä, että Venäjän viranomaiset pelkäävät enemmän paniikkia kuin varsinaista virusta.

Tunnettu venäläinen lääkäri Pavel Brand esitti myös perusteluja, joiden vuoksi hän epäilee virallisia lukuja.

Brandin mukaan tilastoja vääristelee esimerkiksi se, että Moskovassa ihmisten olisi mentävä sairaalaan antamaan näyte ja moni karttaa sairaaloita.

Tilastoja saattaisi siis vääristää se, että ihmiset eivät mahdollisesti hakeudu testeihin tai hoidettavaksi pelätessään joutuvansa huonokuntoisiin sairaaloihin hoidettavaksi tai pitkiin karanteeneihin.

Brandin mukaan on myös erikoista, että sairastuneita ei ole löytynyt useampia Kiinan vastaiselta raja-alueelta, vaikka ihmisten kanssakäyminen oli siellä vilkasta ennen rajaliikenteen rajoitustoimia. Nyt yksi todetuista sairastapauksista on Tshitasta Mongolian ja Kiinan rajan tuntumasta.

Brand epäilee, että sairastuneita täytyy kuitenkin olla Kiinan vastaisella runsaasti, mutta esimerkiksi iäkkäiden ihmisten tartunnat ja kuolemantapaukset saatetaan kirjata tavalliseksi keuhkokuumeeksi.

– Meillä ei ole kunnollista terveystilastointia, joten kukaan ei tiedä, mihin ihmiset kuolevat. Niinpä esimerkiksi vanhus kuoli keuhkokuumeeseen Habarovskissa. Keuhkokuumeeseenhan kuollaan varsin yleisesti. Kukaan ei tule tekemään testiä koronaviruksesta, ei varsinkaan, kun ei ole millä testiä tekisi, Brand kritisoi Facebookissa maaliskuun alussa.

Osa Moskovan metron käyttäjistä on varustautunut hengityssuojaimin. Moskovalaisia on myös kehotettu välttämään julkisen liikenteen käyttöä ruuhka-aikoina. Kuva on tiistai-iltapäivän ruuhka-ajalta.

Venäjän sairaaloiden varustelutaso on hyvin vaihteleva eri puolilla maata, joten pulaa saattaa olla jopa perustarvikkeista. Ei ole esimerkiksi tietoa siitä, kuinka hyvä valmius koronavirustesteihin on eri puolilla Venäjää.

Talouslehti RBK:n mukaan Venäjä on kuitenkin kehittänyt oman koronavirustestin, jonka toimivuus on varmistettu. Testimenetelmä on Novosibirskissä sijaitsevan Vektor-instituutin kehittelemä.

Venäjän kuluttajaviranomainen tiedotti vastikään, että Venäjä on myös luovuttanut koronavirustestimenetelmiä useille kumppanimailleen, kuten Iranille, Pohjois-Korealle, Uzbekistanille, Azerbaidzhanille, Turkmenistanille, Tadzhikistanille ja Mongolialle.

Venäjän presidentti Vladimir Putin pohti hallituksen kanssa koronavirukseen liittyviä varotoimia reilu viikko sitten.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov ilmoitti keskiviikkoiltana, että ainakin toistaiseksi kaikki Kremlin suunnittelemat tapahtumat aiotaan järjestää, mutta varotoimia noudatetaan.

– Seuraamme virustilannetta tarkasti, Peskov kertoi uutistoimisto Ria Novostille.

Venäjälle on perustettu operatiivinen kontrolliryhmä uuden koronaviruksen vuoksi. Vastikään se suositteli esimerkiksi johtavia viranomaisia ja poliitikkoja perumaan suunnitellut ulkomaanmatkansa, lukuun ottamatta kaikkien välttämättömimpiä ja esimerkiksi Putinin käskystä tehtäviä matkoja.

Moskovassa on otettu käyttöön myös rajoituksia suurten massatapahtumien järjestämisessä. Yli viidentuhannen ihmisen kokoontumiset on kielletty kuukaudeksi.

Kremlin mukaan koronavirus ei vaikuta kuitenkaan ainakaan toistaiseksi Moskovan voitonpäivän järjestelyihin, jotka etenevät normaalisti toukokuun 9. päivän paraatia varten. Peskovin mukaan Kremlillä ei ole myöskään mitään viitteitä siitä, että huhtikuun 22. päivälle suunniteltua perustuslakiäänestystä uhkaisi siirtäminen.

Peskovin mukaan koronavirustilanne on Venäjällä kaikkineen paremmin hallinnassa kuin Euroopassa ja muualla maailmassa.

– Venäjällä on parempi tilanne, mutta se ei anna silti aihetta itsetyytyväisyyteen, Peskov sanoi Ria Novostille.

