Suomi seuraa tällä hetkellä Italian jälkiä – yksi kuva näyttää, miksi korona vaatii nopeita ja tiukkoja toimenpiteitä

Tartuntatapausten määrän logaritmiset käyrät kertovat, että Suomessa koronavirustapausten määrän kasvu on hyvin samankaltaista kuin vaikkapa Italiassa tai Ranskassa. Singaporessa otettiin käyttöön järeitä keinoja epidemian hallitsemiseksi. Tämä näkyy tapausten määrässä.

Euroopassa uusien koronavirustartuntojen määrä kasvaa voimakkaasti. ”Matalan käyrän kuvio” osoittaa, miksi epidemiaa on syytä rajoittaa mahdollisimman nopeasti.

Kun katsoo koronaviruksen tartuntatilastoja, Suomen tartunnat ovat viime päivinä olleet jyrkässä nousussa. Suomessa oli torstaina 12.3. iltapäivällä todettu 109 koronavirustartuntaa.

Suomen käyrä muistuttaa viiveellä hyvin paljon montaa muuta Euroopan maata, jossa tilanne on päässyt pahenemaan dramaattisesti. Sen sijaan Aasian maista esimerkiksi Singaporessa ja Taiwanissa tautitapaukset on pystytty pitämään kurissa nopeiden toimenpiteiden ansioista.

Koronavirustartuntoja on erityisen paljon Italiassa. Myös Pohjoismaissa tartuntojen määrä on lisääntynyt vauhdilla viime päivien aikana. Samaan aikaan terveydenhuollon kapasiteetti on kovilla.

Lue lisää: Koronavirus hetki hetkeltä

Viranomaiset eri puolilla maailmaa ovat yrittäneet estää koronaviruksen leviämistä asettamalla sairastuneita eristyksiin ja koronavirukselle altistuneita karanteeniin. Järeillä toimilla ei pystytä estämään koronavirusta leviämästä, mutta toimilla pystytään hidastamaan leviäminen. Jos toimenpiteitä ei tehdä riittävän nopeasti, terveydenhuoltojärjestelmä ei pysty hoitamaan suuria määriä ihmisiä kerralla.

Ns. matalan käyrän kuvio näyttää käytännössä, miksi koronavirusta on syytä rajoittaa alusta alkaen.

Matalan käyrän kuvio osoittaa, että jos koronavirustapausten annetaan lisääntyä jyrkästi, terveydenhuollon kapasiteetti ei pysy perässä. Jos vastatoimia ei tehdä, koronavirustapausten määrä kasvaa eksponentiaalisesti ja käyrästä tulee hyvin jyrkkä.

Käyrän madaltamisella voidaan pienentää tapausten määrää sekä lykätä epidemian huippukohtaa. Näin pystytään säästämään ihmishenkiä sekä annetaan myös terveydenhuoltojärjestelmälle aikaa hoitaa koronavirukseen sairastuneita potilaita.

Esimerkiksi Singapore on onnistunut nopeilla vastatoimillaan vähentämään uusia tautitapauksia ja pitämään käyrän matalana.

Heti kun Singaporessa havaittiin tammikuussa ensimmäiset koronavirustapaukset, maassa muodostettiin 140 hengen jäljitystiimi tutkimaan potilaita sekä päättämään mahdollisesta karanteenista. Tällä hetkellä Singaporessa todettuja koronavirustapauksia on 178, kuolemantapauksia ei ole yhtään.

Samaan aikaan esimerkiksi Suomen käyrä näyttää jyrkältä. Suomessa ei ennen torstaita oltu ryhdytty esimerkiksi rajoittamaan yleisötilaisuuksia tai kulkemista, sulkemaan kouluja tai joukkotestaamaan ihmisiä.

Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että uusien koronavirustapauksen myötä aletaan olla sillä rajoilla, voidaanko kaikkia tartuntaketjuja tunnistaa tai saada katkaistua.

– Me kuljemme vähän muiden maiden perässä tässä ja se, saadaanko tartuntaketjut katkea maan alkaa olla sillä rajoilla, Vapalahti kertoi.

Vapalahti kertoi IS:n haastattelussa, että tehokasta diagnostiikkaa käyttämällä esimerkiksi Saksassa on pystytty vaikuttamaan taudin leviämiseen.

– Toimista riippuu tullaanko (Italian) perässä vai saadaanko uusien sairastuneiden määrää loivennettua kanssakäymistä rajoittavilla toimilla.

”Matalan käyrän kuvio” osoittaa sen, että esimerkiksi Italiassa herättiin koronavirusepidemiaan liian myöhään. Maan terveydenhuoltojärjestelmä on joutunut poikkeuksellisen kovan paineen alle samalla kun tauti etenee vauhdilla. Maassa on todettu nyt noin 12 000 koronavirustartuntaa ja kuolemantapauksia on yli 800.

Maassa ryhdyttiin sittemmin todella tiukkoihin toimenpiteisiin koronaviruksen takia. Koko maa on asetettu ankarien karanteenitoimien kohteeksi. Silti terveydenhuoltojärjestelmä ei ole pysynyt perässä. Italian hallitus on päättänyt rekrytoida nopeasti 20 000 uutta lääkäriä ja sairaanhoitajaa lievittämään epidemian aiheuttamaa painetta.

Ranskassa ja Saksassa koronavirustapauksia on kummassakin maassa yli tuhat. Ero kuolemantapauksissa on kuitenkin suuri. Ranskassa koronavirukseen on kuollut 48 ihmistä, kun Saksassa kuolemantapauksia on vain kolme.

Ranskassa on nyt otettu käyttöön tiukkoja määräyksiä yleisötapahtumien rajoittamiseksi. Ranskan hallitus ilmoitti sunnuntaina kieltävänsä kaikki julkiset tapahtumat, joihin kokoontuisi yli 1 000 ihmistä.

Ruotsissa todettuja koronavirustartuntoja on noin 500. Virukseen on kuollut yksi ihminen. Ruotsin terveysvirasto teki tiistaina päätöksen nostaa riskitasoa Ruotsin sisäisille tartunnoille kaikkein korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Arvio tehtiin sen vuoksi, että maassa on havaittu tapauksia, joilla ei ole selkeää yhteyttä aiemmin tunnettuihin koronatapauksiin.

Terveysviranomaisen mukaan tartuntoja on havaittu Tukholman lisäksi etenkin maan toiseksi suurimman kaupungin Göteborgin alueella.

Yhdysvalloissa on todettu noin 1 300 koronavirustartuntaa. Virustartunnan seurauksena on kuollut 38 ihmistä. Suurin osa kuolemista on tapahtunut maan länsirannikolla Washingtonin osavaltiossa. Presidentti Donald Trump julisti yöllä Suomen aikaa matkustuskiellon, joka koskee kaikkea matkustamista Schengen-maista Yhdysvaltoihin 30 seuraavan päivän ajan.

Matkustuskielto ei koske koko Eurooppaa eikä kaikkia EU-maita. Se on rajattu vain Schengen-alueen maihin. Näiden 26 maan joukkoon kuuluu myös Suomi. Kielto ei koske muun muassa Britanniaa ja Irlantia. Matkustuskielto sallii kuitenkin amerikkalaisten Euroopan-matkat.

Trump syytti Eurooppaa siitä, että virus on päässyt leviämään Yhdysvaltoihin. Trumpin mukaan virus on levinnyt Euroopassa, koska maanosan valtiot eivät pysäyttäneet matkustamista Kiinasta, josta pandemia sai alkunsa.