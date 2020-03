Pandemia sai Yhdysvallat ajamaan alas vuoden suurimman sotaharjoituksen Länsi-Euroopassa

Divisioonatason voimannäyttö saattaa kuivua kasaan, vaikka osa harjoitusjoukoista on jo saapunut Atlantin takaa.

Yhdysvaltain piti keväällä tuoda 20 000 sotilasta Länsi-Eurooppaan ottamaan osaa suureen Defender-Europe 20 -sotaharjoitukseen. Nyt joukkojen määrää vähennetään koronapandemian vuoksi, kertoi Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen esikunta Eucom torstaina.

Esikunta ei kerro tarkasti, kuinka paljon Yhdysvallat vähentää harjoitusjoukkojaan. Kokonaan harjoitusta ei ilmeisesti kuitenkaan peruuteta.

– Harjoitukseen liittyvää toimintaa säädetään asianmukaisesti. Teemme läheistä yhteistyötä liittolaistemme ja kumppaniemme kanssa voidaksemme saavuttaa harjoituksen kaikkein tärkeimmät tavoitteet, kertoi Stuttgartissa sijaitseva Eucom tiedotteessaan.

– Meidän sekä liittolaisten ja kumppanien joukkojen terveyden suojaaminen on meille erittäin tärkeä prioriteetti.

Defender-Europe 20 -harjoituksen taisteluvaiheen pitäisi olla kuumimmillaan huhti-toukokuussa. Yhdysvaltain asevoimien Stars and Stripes -lehden mukaan harjoitukseen kuuluvat joukkojensiirrot ovat jo alkaneet: Atlantin takaa on tuotu Eurooppaan 3 500 sotilasta, ja perille on saapunut myös neljä kalustoa kuljettavaa rahtilaivaa. Puolassa ja Saksassa liikkuu harjoitusalueilleen yli 50 sotilassaattuetta.

Defender-Europe 20 -harjoituksesta piti tulla suurimpia läntisessä Euroopassa sitten kylmän sodan päättymisen. Kesäkuussa päättyvään harjoitukseen piti osallistua yhteensä 35000 sotilasta. Manööverien tarkoituksena oli testata, kuinka Yhdysvallat, Nato ja kumppanimaat pystyvät mobilisoimaan ja liikuttelemaan suuria maavoimien joukkoja puolustaakseen Eurooppaa ”lähes samanveroisen” vastustajan asevoimia vastaan. Venäjää ei ole suoraan mainittu harjoituksen skenaariossa.

Suomen osallisuus Dedender-Europessa on hyvin vähäinen. Harjoitukseen pitäisi lähteä vain pieni tykistöosasto, johon kuuluu muutama suomalaisupseeri.

Koronaviruspandemia on muuttanut muutenkin sotaharjoitussuunnitelmia läntisessä Euroopassa. Yhdysvallat peruutti osallistumisensa Norjassa maaliskuun alussa pidettyyn Cold Response -talviolosuhdeharjoitukseen ja Israelin suureen ilmapuolustusharjoitukseen myöhemmin keväällä. Myös Suomi päätti olla lähettämättä yli 400 sotilaan harjoitusjoukkoa Cold Responseen.