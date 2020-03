Trumpin päätöksen pitää herättää nyt kaikki muutkin, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Trump heräsi.

Viikkokausien vähättelyn, kieltämisen, ristiriitojen lietsomisen ja muiden syyttelyn jälkeen hän teki kuten vain häneltä voi odottaa: äkkinäisen, ison päätöksen, joka ravistelee maailmaa.

Matkustaminen kielletään 26 Euroopan maasta Yhdysvaltoihin 30 päiväksi koronaviruksen takia. Päätös tuli täysin puskista, ja sen kaikkia vaikutuksia ja kerrannaisvaikutuksia voimme vain arvailla. Trumpille tyypilliseen tapaan on mahdollista, että tätäkin linjanmuutosta vielä loivennetaan, kun ehditään hieman ajatella.

Näyttää siltä, että Trumpille päätös oli yritys pelastaa kasvonsa. On ilmeistä, että koronavirus leviää Yhdysvalloissa nyt hurjaa vauhtia. Uhasta on yritetty varoittaa Trumpin hallintoa, mutta presidentti on vaikuttanut olevan enemmän kiinnostunut viruksen talousvaikutuksista kuin itse uhan torjumisesta. Hän kyllä asetti matkustuskiellon Kiinasta tuleville jo tammikuussa, mutta sen jälkeen tapahtui vain vähän.

Nyt Trump kuuntelee. Hän laittaa sotavaihteen päälle, vaikka on perusteltua epäillä, että se tapahtuu myöhässä ja osuu väärään paikkaan. Matkustuskielto Euroopasta tuskin enää estää viruksen leviämistä Yhdysvalloissa eikä se estä talouden horjumista. Päätös vaikuttaa kaiken lisäksi eräänlaiselta kostolta, virus kun Trumpin syytöksen mukaan tuli Yhdysvaltoihin Euroopasta.

Kaiken tämän sanottuani sanon myös tämän:

Trumpin päätös on oikea, tavallaan.

En ole millään muotoa tartuntatautiasiantuntija, mutta kuten Kiinan ja Italian esimerkit osoittavat, koronavirus on uhka varsinkin yhteiskunnan heikoimmille. Se ei säästä Suomeakaan.

Koronaviruksen eteneminen näyttää noudattavan lähes kaikkialla samaa kaavaa. Ensin tulee joitakin tartuntoja, sitten ne räjähtävät käsiin. Näin kävi Ruotsissa ja Tanskassa, joka pisti jo koulut kiinni keskiviikkona. On perusteltua olettaa, että sama viruksen etenemiskaava toistuu myös Yhdysvalloissa – ja Suomessa.

Donald Trumpin päätös on herätyskello, jonka pitää herättää nyt kaikki muutkin.

Koronatorjunnassa ei ole kyse viruksen hävittämisestä, sillä siihen ei vielä kyetä. Kyse on siitä, että rajuilla rajoitustoimilla ostetaan aikaa terveydenhoitojärjestelmälle, jotta se pystyy hoitamaan kaikki. Kun tartunta-aalto ei tule sairaaloihin kerralla, vuodepaikat ja hoitovälineet riittävät ja henkilökunta selviytyy paineesta. Jos kaikki tulevat yhtä aikaa, kaikki eivät selviä. Italia on tästä esimerkki.

Yhdysvalloista emme vielä tiedä, mutta jos sikäläiseen terveydenhoitojärjestelmään kohdistuu painetta, jälki voi olla karmeaa. En juuri tiedä Donald Trumpistakaan, mutta jos hän ryhtyy nyt nähdyn kaltaiseen toimenpiteeseen, taustalla saattavat olla erittäin painavat, hälyttävät syyt.

Rajut rajoitukset ja jopa yhteiskunnan sulkeminen hetkeksi ovat erittäin vaikeita päätöksiä, joilla voi olla vakavia seurauksia. Siksi epäröinti on inhimillistä. Asiaa voi kuitenkin ajatella myös näin: Jos tartunnat räjähtävät käsiin, päätös näyttää jälkikäteenkin perustellulta. Jos ne eivät räjähdäkään, se näyttää silloinkin jälkikäteen oikealta, koska tilanne olisi voinut äityä paljon pahemmaksi.

Mitä aikaisemmin päätökset tehdään, sitä suurempi vaikutus niillä on. Suomen päättäjät, ainakin tällä kertaa, kuunnelkaa Trumpin herätyskelloa.