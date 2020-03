38 kuollut koronaan USA:ssa – yhteensä jo liki 1 300 tartuntaa

Koronavirus on levinnyt Yhdysvalloissa jo ainakin 43 osavaltioon ja pääkaupunkiin Washingtoniin.

Yhdysvaltain tartuntatautikeskuksen laskelmien mukaan Yhdysvalloissa on todettu 1 267 koronavirustartuntaa. Näistä 70 on henkilöillä, joilla tartunta on todettu ulkomailla ja heidät on myöhemmin kotiutettu Yhdysvaltoihin. He ovat muun muassa Kiinassa olleita Yhdysvaltain kansalaisia sekä risteilyalusten matkustajia.

Yhdysvalloissa on testattu ja vahvistettu 1 197 tartuntaa. Niitä on ilmoitettu 43 osavaltiosta ja pääkaupungista Washingtonista.

Virustartunnan seurauksena on kuollut 38 henkilöä. Tuorein kuolintapaus ilmoitettiin Washingtonin osavaltiosta.