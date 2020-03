Valkoinen kirahvi ja sen poikanen tapettiin Keniassa – mahdollisesti vain yksi jäljellä koko Afrikassa

Tiettävästi Keniassa, ja mahdollisesti koko Afrikassa, on jäljellä enää yksi valkoinen kirahvi.

Kaksi harvinaista valkoista kirahvia on joutunut salametsästäjien uhriksi Keniassa, muun muassa CNN uutisoi. Naaraskirahvi ja sen poikanen elivät Ishaqbini Hirola Conservancy -luonnonsuojeluprojektin alueella Ijarassa, Itä-Keniassa.

Luonnonsuojeluyhteisön tiedotteessa kerrotaan, että salametsästäjien surmaamista eläimistä oli jäljellä vain luurangot.

– Tämä on hyvin surullinen päivä Ijaran yhteisölle ja koko Kenialle. Olemme ainoa yhteisö maailmassa, joka on hoitanut valkoista kirahvia. Sen tappaminen on isku yhteisön tekemille valtaville toimille harvinaisten ja ainutlaatuisten lajien säilyttämiseksi ja herätys suojelutyön tuen jatkamiseksi, Ishaqbini Hirolan johtaja Mohammed Ahmednoor sanoo.

Kirahvien poikkeuksellinen väri johtui leukismista. Toisin kuin albinismissa, leukistiset eläimet tuottavat yhä tummaa pigmenttiä pehmytkudoksessa. Näin ollen kirahvien silmät olivat tummat eivätkä punaiset, kuten albiinoilla.

Kenian kansallispuistoista ja luonnonsuojelualueista vastaava Kenya Wildlife Service (KWS) kertoi saaneensa ilmoituksen kirahveista, koska eläimiä ei ollut nähty pitkään aikaan. Myöhemmin KWS:n edustajat löysivät luita yhdessä luonnonsuojeluyhteisön jäsenten kanssa. Eläinten arvioidaan kuolleen neljä kuukautta sitten.

Keniassa on tiettävästi jäljellä enää yksi valkoinen kirahvi. Uroskirahvi on tapettuna löydetyn naaraan toinen poikanen.

Lisäksi Tansaniassa havaittiin vuonna 2016 valkoinen kirahvi. Tuon eläimen kohtalosta ei kuitenkaan ole tietoa.

Kirahveja elää 15 Afrikan maassa. Ne elävät keskimäärin 10–15 vuotta. African Wildlife -säätiön mukaan kirahvien kanta on kuitenkin romahtanut 40 prosentilla 30 vuodessa. Tähän ovat vaikuttaneet salametsästys ja laiton eläinkauppa. Kirahvit ovat myös menettäneet elinalueitaan asutukselle, maataloudelle ja teille.