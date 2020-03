Ruotsissa asuva Sammy kertoo, kuinka koronavirus näkyy arjessa: ”Käsidesit loppuneet ja joissakin kaupoissa riisit myyty loppuun”

Sammy Viljakainen kertoo, että Göteborgissa arki sujuu samalla tavalla kuin ennenkin. Tukholmassa Oikeanpuoleinen kuva on Huddingen sairaalasta Tukholmasta.

Ruotsissa asuva Sammy Viljakainen arvelee, että ruotsalaiset jäävät nyt entistä herkemmin kotiin sairauden takia, kun hallitus päätti luopua karenssipäivästä koronaviruksen takia.

Ruotsi nosti tiistaina koronaviruksen leviämisen riskiarvion hyvin suureksi. Keskiviikkona ensimmäinen ruotsalainen kuoli koronavirukseen, kertoo Tukholman aluehallinto. Kyseessä oli iäkäs henkilö, joka oli ollut tehohoidossa.

Kaikkiaan virustartuntoja maassa on yli 480. Ruotsin hallitus on ilmoittanut, että maassa perutaan suuret, yli 500 ihmisen kokoontumiset koronaviruksen takia kansanterveyslaitoksen pyynnöstä. Peruminen koskee esimerkiksi suuria konsertteja, urheilutapahtumia, messuja ja konferensseja.

Matematiikan ja luonnontieteen opettaja Sammy Viljakainen kertoo, että Göteborgissa arki sujuu samalla tavalla kuin ennenkin. Koronaviruksesta puhutaan paljon, mutta minkäänlaista paniikkia tai hysteriaa hän ei ole huomannut.

– Kaupassa ovat käsipyyhkeet ja käsidesit loppuneet ja joissakin kaupoissa riisit on myyty loppuun. Ihmiset ovat ostaneet tavallista enemmän tavaroita varastoon, hän arvioi.

Viljakainen asuu Göteborgin keskustassa. Hän työskentelee noin 600 oppilaan koulussa. Koulut toimivat vielä tavalliseen tapaan eikä tartuntoja ole ilmennyt. Myös liikenne sujuu entiseen malliin.

– Tilanne on täällä aika hyvä. Göteborgin alueella on 47 tapausta. He ovat kaikki käyneet Italiassa tai Kiinassa, virus ei ole levinnyt heistä eteenpäin paikallisille ihmisille.

Viljakaisen perheeseen kuuluvat 4- ja 7-vuotiaat lapset. 4-vuotias käy päiväkodissa ja 7-vuotias on ensimmäisellä luokalla koulussa. Isä ei ole huolissaan lasten puolesta.

– En ole pahemmin varautunut tilanteeseen, kun en itse ole ikäluokassa, joille tauti on vaarallisinta. Turha ruveta pelkäämään tai panikoimaan. Saippua ja vesi ovat hyvä apu. Suuriin kauppoihin ei kannata mennä eikä isoihin yleisötilaisuuksiin, Viljakainen valaisee omia varautumissuunnitelmiaan.

Vuodesta 1975 lähtien Ruotsissa asunut Viljakainen arvelee, että ruotsalaiset jäävät nyt entistä herkemmin kotiin sairauden takia, kun hallitus päätti luopua karenssipäivästä koronaviruksen takia. Aiemmin Ruotsissa oli käytäntö, jossa ensimmäinen sairauslomapäivä oli palkaton.

– Uskon kyllä että virus leviää vielä melkoisesti. Suomessa monet varmaan menevät sairaana töihin, jotteivät häviäisi rahallisesti, Viljakainen arvelee.