Yhdysvalloissa ensimmäisen ja toisen koronavirustartunnan välillä oli kuukausi – tutkijoiden mukaan virus jylläsi kuitenkin maassa koko ajan

Tutkijoiden mukaan Yhdysvalloissa ei ole tehty riittäviä toimia koronvirusepidemian hillitsemiseksi.

Yhdysvaltalaistutkijat ovat turhautuneet viranomaisten hitauteen reagoida koronaviruksen muodostamaan uhkaan, New York Times ja Bloomberg uutisoivat. Tutkijoiden mukaan puutteelliset toimet, kuten testaamisen rajallisuus, ovat vaikeuttaneet epidemian hillitsemistä.

– Tämä testaamisen vähyys oli kriittinen virhe ja se mahdollisti sen, että epidemia Snohomishin piirikunnassa ja lähialueilla kasvoi suureksi ongelmaksi ennen kuin se edes huomattiin, virusten genomeihin perehtynyt tutkija Trevor Bedford kritisoi jo maaliskuun alussa.

Ensimmäinen koronavirustartunta havaittiin 35-vuotiaalla matkustajalla, joka oli lentänyt Yhdysvaltoihin Kiinan Wuhanista 15. tammikuuta. Neljä päivää myöhemmin hän hakeutui hoitoon ja 20. tammikuuta hänellä todettiin tartunta. Mies toipui myöhemmin viruksen aiheuttamasta sairaudesta.

Washingtonin osavaltiossa on todettu yli 200 koronavirustartuntaa.

Vaikka uusia tartuntoja heti ensimmäisen tapauksen jälkeen todettu, Kirklandissa sijaitsevassa Life Care -hoitokodissa jouduttiin soittamaan enenevissä määrin hätäpuheluita. Palomies Evan Hurleyn mukaan ensihoitajat eivät aina käyttäneet suojavarusteita, sillä soittojen aiheena saattoi olla nenäverenvuoto tai muu ongelma. Helmikuun lopussa eräs hoitajista kiinnitti huomiota useisiin tapauksiin, joissa potilaalla oli hengitysvaikeuksia ja kuumetta. Hänen esimiehensä jakoi huolen piirikunnan viranomaisten kanssa.

Samoihin aikoihin tutkijat alkoivat ihmetellä, miksi muita tartuntoja ei alkanut ilmaantua. Ensimmäiset uutta koronavirusta koskevat tutkimukset olivat havainneet, että infektioiden määrä tuplaantui noin joka kuudes päivä ja joka kolmannella tai neljännellä tartuntakierroksella tapahtui pieni mutaatio.

Kausi-influenssaa tutkivat tutkijat yrittivät saada osavaltion ja liittovaltion lupaa tehdä myös koronavirustestejä kerätyille näytteille. Hanke kuitenkin kompasteli byrokratiaan, sillä tutkijoiden käyttämä laboratorio ei ollut rekisteröitynyt kliiniseksi laboratorioksi, joka voisi tehdä testejä.

Potilasta siirretään LifeCare -hoitokodista ambulanssiin helmikuun lopussa.

25. helmikuuta mennessä tutkijat aloittivat testit ilman hallinnon lupaa. Pian löytyikin jo Yhdysvaltojen toinen tautitapaus: uusi koronavirus löytyi teiniltä, joka ei ollut matkustellut viime aikoina. Osavaltion laboratorio vahvisti testituloksen.

– Se on täytynyt olla täällä koko tämän ajan, influenssatutkimuksessa mukana oleva Helen Chu muistelee ajatelleensa kauhulla.

Bedfordin mukaan toinen tartunta liittyi 97 prosentin todennäköisyydellä ensimmäiseen todettuun tartuntaan.

Viranomaiset kertoivat uudesta tartunnasta 28. helmikuuta.

Sittemmin tutkijat ovat löytäneet koronavirustartunnan 20. helmikuuta annetusta näytteestä. Life Care -hoitokotiin liittyen on todettu kymmeniä tartuntoja. Viranomaisten mukaan ensimmäinen potilas, jolla todettiin myöhemmin koronavirustartunta, siirrettiin hoitokodista sairaalaan 19. helmikuuta. Palomiehien ammattiliittoa edustavan Hurleyn mukaan puhelutiedot viittaavat siihen, että Life Care -hoitokodin epidemia saattoi alkaa jo tammikuun loppupuolella.

Testipaketti koronavirustartunnan löytämiseksi.

Yhdysvalloissa on todettu yli 1 000 koronavirustartuntaa. Washingtonissa on todettu yli 260 koronavirustartuntaa. 22 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin. Suuri osa heistä oli Life Care -hoitokodin potilaita.

Amerikkalaisjulkaisujen mukaan tartuntojen havaitsemista vaikeuttivat byrokratian lisäksi vialliset testipaketit. Yhdysvaltojen tartuntatautivirasto CDC alkoi jakaa koronaviruksen testaamiseen tarkoitettuja paketteja osavaltioihin helmikuun alussa. Testeissä havaittiin kuitenkin virheitä.

CDC lupasi lähettää uudet paketit lähipäivinä, mutta ongelma jatkui yli kaksi viikkoa. Sinä aikana vain viisi osavaltion laboratoriota pystyi tekemään testejä. Washington ja New York eivät kuuluneet niihin.

Myös testien rajallisuutta kyseenalaistetaan. Esimerkiksi toinen tautitapaus, influenssatutkimuksen kautta löytynyt teini, ei olisi täyttänyt niitä kriteereitä, joiden perusteella potilaasta otetaan näyte koronavirustartunnan tutkimiseksi. Epäselvää, kuinka moni amerikkalainen on nyt testattu. CDC:n mukaan epidemian alettua on otettu noin 8 500 näytettä. Samalta henkilöltä voidaan kuitenkin ottaa useampia näytteitä. Esimerkiksi Etelä-Koreassa on kerrottu, että jopa 10 000 ihmistä voidaan testata päivittäin.