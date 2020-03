Boris Johnsonin morsian puolustaa pariskunnan koiran kunniaa – ”Täyttä paskaa!”

The Times väittää koiran olevan sairaalloinen ja kakkivan sisälle.

Pääministeri Boris Johnsonin ja hänen morsiamensa Carrie Symondsin hankkima löytökoira Dilyn on sairaalloinen ja huonosti kasvatettu piski, joka joutuu pian siirretyksi muille maille Downing Streetin virka-asunnosta, väittää The Times -lehti, omiin lähteisiinsä vedoten.

Lehden uutinen herätti heti vastareaktion ja Symonds ampui väitteet tiukasti alas.

– Täyttä paskaa! Koskaan ei ole ollut onnellisempaa, terveempää ja rakkaampaa koiraa kuin meidän Dilynimme, pariskunnan yhteistä lasta odottava Symonds tviittasi tuohtuneena.

Sekarotuinen Dilyn adoptoitiin viime syksynä walesilaisesta löytöeläinkodista, ja se esiintyi näkyvässä roolissa viime vuoden parlamenttivaalikampanjassa. Koira on ollut paljon esillä myös Symondsin somepostauksissa.

Walesilaisesta löytöeläinkodista viime syksynä adoptoidusta Dilynistä tuli Britanniassa julkkis viime vuoden lopulla pidettyjen parlamenttivaalien yhteydessä.

Johnson on kehunut Dilyniä ”varsin erinomaiseksi eläimeksi”, mutta Timesin mukaan pariskunta on jo kyllästynyt siihen. Lehti kirjoittaa, että Dilyn on osoittautunut sairaalloiseksi ja kakkinut ympäriinsä pariskunnan yhteisessä asunnossa Downing Streetillä.

– Yhdessä vaiheessa koko asunto oli täynnä koirankakkaa, kertoi nimettömänä esiintynyt lähde.

Sotkua asunnossa on lehden mukaan aiheuttanut myös pääministerin tapa levittää vaatteita ja pikaruokapakkauksia ympäriinsä.

Downing Streetin nelijalkainen henkilökunta on ennenkin noussut uutisiin. Viime vuonna pääministerin kanslia kiisti väitteet, että hiirijahtaajaksi pestattu Larry-kissa olisi joutumassa eläkkeelle. Larry tuli Downing Streetin virka-asuntoon pääministeri David Cameronin aikana vuonna 2011.