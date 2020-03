Mikael ihmettelee Ruotsin varautumista koronavirukseen: ”Terveydenhuollosta tuli hälyttäviä viestejä”

Mikael Anttilan mukaan Ruotsin terveysviranomaisten toiminta on herättänyt valtavaa kritiikkiä. Yllättäen valtion asiantuntijalääkäri katosi julkisuudesta ja lähti Afrikkaan.

Tukholman liepeillä Sollentunassa asuva Mikael Anttila, 51, on henkilökohtaisesti rauhallisin mielin, vaikka Ruotsi on nostanut koronaviruksen riskiluokituksen korkealle tasolle ja maassa on todettu keskiviikkoon puoleen päivään mennessä jo 399 tartuntaa.

Eniten sairastuneita on Tukholmassa, ja kaksi potilasta on siirretty siellä tehohoitoon koronaviruksen vuoksi. Yleinen tunnelma Suomen länsinaapurissa on kuitenkin synkkä, Anttila kuvailee.

– Jos Tukholman tartuntojen määrän suhteuttaa väkilukuun, olemme ehkä huomenna tai ylihuomenna samalla tasolla kuin Italia. Se tietysti on huolestuttavaa. Koronavirus ja tilanteen kehittyminen on ykköspuheenaihe työpaikoilla, mediassa ja sosiaalisessa mediassa, Anttila sanoo.

SVT:n selvityksen mukaan ruotsalaisten luottamus viranomaisiin koronaviruksen leviämisestä huolimatta hyvä. Anttila näkee, että toinen puoli kansasta suhtautuu viranomaisten toimintaan kriittisesti: heidän mielestään Ruotsilla ei ole valmiuksia torjua koronavirusta, jos tilanne pahenee entisestään. Toinen puoli luottaa viranomaisiin ja uskoo, että tilanne rauhoittuu pian. Anttila kuuluu ensimmäiseen, kriittisempään joukkoon.

– Jo ennen kuin koronavirustilanne alkoi, terveydenhuollon puolelta tuli hälyttäviä viestejä, että sairaaloissa on jouduttu perumaan leikkauksia, koska suojakäsineet olivat loppu. Tilanne oli aivan absurdi, Anttila kertoo.

Sverige radion uutinen vahvistaa, että viime vuoden lokakuussa sairaalatarvikkeiden pulasta tietyissä osissa Ruotsia. Lääkeruiskujen, hengityssuojien, leikkaustakkien ja suojakäsineiden pulan vuoksi leikkauksia jouduttiin perumaan.

Helmikuussa Tukholman Södermalmilla sijaitseva Södersjukhuset joutui valmiustilaan, koska sairaalan resurssit eivät riittäneet potilaiden hoitoon. Expressen uutisoi jälkeenpäin, että valmiustila johtui henkilöstöpulasta, talvisairauksista ja siitä, että ensiapuun hakeutui yllättäen tavallista enemmän potilaita. Anttilaa mietityttää, mitä sairaaloissa tapahtuu nyt, jos kerralla tulee paljon uusia potilaita koronaviruksen vuoksi ja osa sairaaloiden henkilökunnasta saa tartunnan.

– Sairaanhoidon kannalta tilanne ei näytä kauhean hyvältä.

Anttilan luottamusta Ruotsin terveysviranomaisiin on murentanut myös Ruotsin terveysviranomaisen Folkhälsomyndighetenin johtavan epidemiologin Anders Tegnell lausunnot julkisuudessa. Sittemmin Tegnell on myöntänyt aliarvioineensa koronaviruksen aiheuttaman uhan. Lisää kysymyksiä heräsi, kun Tegnell yllättäen katosi julkisuudesta ja hänen tilallaan esiintyi sijainen. Expressenin mukaan Tegnell on lähtenyt virkamatkalle Somaliaan, mistä hänen on määrä palata Ruotsiin vielä keskiviikon aikana.

Ruotsin johtava epidemiologi Anders Tegnell on monien mielestä vähätellyt maan koronavirustilannetta. Kun tilanne alkoi kärjistyä, Tegnell lähti Afrikkaan.

Ruotsissa asuva kahden lapsen isä Mikael Anttila ei kuitenkaan ole peloissaan omasta puolestaan, koska koronavirus on hengenvaarallinen pääasiassa vanhoille ja sairaille ihmisille. Rahoitusalalla suuressa toimistossa työskentelevä mies kertoo, että hänen työpaikallaan osa väestä on siirretty ennaltaehkäisevänä varotoimena toiseen paikkaan: näin on käynyt esimerkiksi Anttilan lähimmälle kollegalle.

Anttilan 17-vuotias poika käy lukion toista luokkaa. Vanhemmat ovat ihmetelleet, että vaikka Pohjois-Italiassa lomailleita aikuisia on kehotettu jäämään matkan jälkeen kotiin, lapset ovat palanneet kouluun normaalisti. Monet ruotsalaiset miettivät nyt, uskaltavatko he matkustaa ylipäätään ulkomaille.

– Vanhempi poikani asuu neljä kuukautta Ranskassa, ja varasimme sinne matkan nuoremman pojan kanssa monta kuukautta sitten. Olemme menossa sinne ensi viikonloppuna. Olen tullut siihen lopputulokseen, että jos pitää hygieniasta huolta lentokentillä ja muualla, Chamonix ei ole sen pahempi kuin Tukholma. Itse asiassa lukujen valossa päinvastoin.

Anttila on huomannut, että koronavirus on aiheuttanut Ruotsissa jonkun verran paniikinomaista elintarvikkeiden hamstrausta. Esimerkiksi pasta-, riisi- ja vessapaperihyllyt ovat olleet tavallista tyhjempiä. Hän itse ei ymmärrä paniikkikäyttäytymistä tai sitä, että vaikkapa käsidesiä ostetaan purkkikaupalla.

– Mediassa on kerrottu, että käsidesi on apteekeista loppu. Yksi kaveri laittoi Instagramiin kuvan, että hän oli ostanut kymmenen purkkia käsidesiä. Se on ihan järjetöntä. Sellainen määrä kestää kymmenen vuotta. Se on aika itsekästä käyttäytymistä. Jos kaikki ostaisivat vain yhden purkin, käsidesiä riittäisi pidempään.