Suomalainen Lauri, 32, muutti Como-järvelle vauvansa kanssa juuri ennen epidemiaa – tarvitsee todistuksen ajaessaan töihin 20 minuutin päähän

Laurin mukaan tunnelma alueella muuttui täysin yhdessä yössä.

Sveitsin rajan tuntumassa, Milanon pohjoispuolella sijaitsevan Como-järven maisemista tuli turkulaislähtöisen Laurin, 32, koti kolme viikkoa sitten. Laurin mukana pohjoisitalialaiseen paratiisiin muuttivat myös vaimo ja perheen vain yhdeksänkuukauden ikäinen esikoisvauva.

Viikkoa myöhemmin Italia vahvisti ensimmäisen ihmisen kuolleen koronavirukseen ja nyt koko maa on sulkenut ovensa valtoimenaan riehuvan epidemian hillitsemiseksi. Maanantaina Italian hallitus määräsi muun muassa liikkumista rajoittavat poikkeusjärjestelyt koko maahan. Määräykset ovat voimassa ainakin huhtikuun alkuun.

Laurin mukaan muutos tuntui heti.

– Yleensä italialaiset eivät juuri kuuntele viranomaisten neuvoja, mutta nyt kaikki ottavat tilanteen todesta, hän kertoo.

Comolla muutoksen huomasi heti. Kadut tyhjenivät ihmisistä, harvoilla jalankulkijoilla oli hengityssuojat, kauppoihin ja toimistoihin päästettiin asiakkaita sisään tarkasti ohjeistettuna yksi kerrallaan.

– Tänään (tiistaina) jäin kotiin, koska kuulin, että rajalla on niin pitkät jonot. Ei ollut järkeä lähteä.

Näkymä Laurin puutarhasta Como-järvellä.

Suurimman muutoksen perheen arkeen toivatkin juuri liikkumista koskevat rajoitukset. Laurin työpaikka on normaalioloissa parinkymmenen minuutin ajomatkan päässä Sveitsin puolella. Hän on jo saanut työnantajaltaan tarvittavan virallisen todistuksen, joka ylipäätään mahdollistaa työmatkan taittamisen.

– Tavallaan toivon, että joutuisin jäämään kokonaan kotiin, koska en ole vielä juuri ehtinyt olla kotona ja hoitaa esimerkiksi puutarhaa, hän sanailee. Toistaiseksi perhe on voinut suhtautua tilanteeseen huumorilla. Ruokaa on riittänyt kaupoissa ja tilanne on ollut rauhallinen.

Tiistaina Italia kuitenkin raportoi toistaiseksi synkimmät luvut sitten epidemian puhkeamisen: vuorokauden aikana virukseen oli kuollut 168 ihmistä. Kaikkiaan uhreja on jo 631 ja yli 10 000 ihmisellä on todettu tartunta viimeisen kahden viikon aikana.

– Onneksi lapsi on vielä niin pieni, ettei ole tarvinnut miettiä, miten kertoisin tästä kaikesta hänelle.

Epidemian pitkittymiseen ja eristyksen kiristymiseen Laurin perheessä on vasta alettu varautua esimerkiksi käymällä tarkasti läpi perheen vakuutukset. Käsidesin ja hengityssuojien ostaminenkin kävi nyt mielessä, mutta niitä ei ole ollut saatavissa aikoihin. Ainakin vielä eniten huolettaa viruksen vaikutus uuden kotiseudun talouteen.

– Koko seudun talous on vahvasti kiinni turismissa. Nyt tänne ei ole tulossa ketään.