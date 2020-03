Yhdysvalloissa jo yli 1000 koronatartuntaa, asiantuntijat varoittavat: käyttäytymisemme on muututtava nyt

Johtava tartuntatautiasiantuntija ja presidentti Trumpin ex-neuvonantaja esittivät huolen, että amerikkalaisilla ei ole selkeää käsitystä tilanteen vakavuudesta.

Yhdysvalloissa koronatartuntojen määrä on kaksinkertaistunut viime sunnuntaista ja maan johtava tartuntatautiasiantuntija kehottaa amerikkalaisia muuttamaan käyttäytymistään leviämisen hillitsemiseksi.

Viranomaiset kertoivat todettuja tartuntoja olevan nyt yli 1 000. Pääosa tartunnoista on Washingtonin osavaltiossa, Kaliforniassa ja New Yorkissa, mutta tartuntoja esiintyy nyt jo käytännössä maan kaikissa osissa. 18 osavaltiota on julistanut hätätilan.

Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija, kansallisen allergia- ja tartuntatauti-instituutin johtaja Anthony Fauci käytti tiistaina poikkeuksellisen voimakkaita varoitussanoja.

– Haluamme kaikkien ymmärtävän, että emme enää voi tehdä asioita kuten muutama kuukausi sitten, Fauci sanoi lehdistötilaisuudessa.

– Ei ole väliä asutteko osavaltiossa, jossa on tartuntoja tai ette. Jokaisen on suhtauduttava vakavasti siihen mitä tekee, jos ja kun tartunnat lisääntyvät, ja ne lisääntyvät, Fauci sanoi.

New Yorkissa käytettiin hengityssuojaimia.

Tohtori Anthony Fauci varoitti amerikkalaisia tiistaina Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa vierellään varapresidentti Mike Pence.

Fauci on muun muassa kehottanut ikääntyneitä välttämään joukkokokoontumisia ja lentämistä.

Akuutein koronatilanne oli tiistaina New Yorkissa, jossa luotiin torjunta-alue esikaupunkialueelle, jolla oli todettu tartuntakeskittymä.

Terveysviranomaisten äänensävy on Yhdysvalloissa ollut jo useita päiviä jyrkässä ristiriidassa presidentti Donald Trumpin viestinnän kanssa. Trumpia on arvosteltu rajusti kriisin vähättelystä ja koronanumeroiden tulkitsemisesta omaksi edukseen. Trumpin on syytetty huolehtivan enemmän pörssikursseista kuin viruksesta, joka niitä horjuttaa.

Trump keskittyi tiistaina Twitterissä kommentoimaan presidentinvaalien esivaalipäivän tapahtumia, mutta hän kuitenkin jakoi myös varapresidentti Mike Pencen johtaman valmiusryhmän julkaiseman ohjeistuksen kansalaisille. Siinä muun muassa kehotetaan kiinnittämään huomiota hygieniaan ja välttämään suuria väkijoukkoja.

Yliopistot kautta maan ovat ryhtymässä sulkemisiin ja järjestämässä opetusta netin kautta. Demokraattipuolueen presidenttiehdokkaat ilmoittivat peruvansa vaalitilaisuuksiaan ja tarkkailevansa tilannetta hetki kerrallaan. Trumpin vaalikampanja sen sijaan ilmoitti tiistaina uudesta presidentin puhetilaisuudesta Milwaukeessa 19. maaliskuuta.

Presidentti Donald Trump ja valtiovarainministeri Steve Mnuchin keskustelivat tiistaina senaatin republikaanien kanssa elvytyspaketista, jolla koronaviruksen talousvaikutuksia voitaisiin lieventää.

Varoituksen sanoja amerikkalaisille tarjosi tiistaina myös Trumpin entinen kotimaan turvallisuuden neuvonantaja Tom Bossert. Hänen mukaansa Yhdysvallat on lähellä käännekohtaa.

– Viranomaisten täytyy varautua aggressiivisiin toimiin. Kyse on ajasta. Kaksi viikkoa voi määritellä, onnistummeko vai epäonnistumme, Bossert kirjoitti Washington Postissa.

– Jos emme ryhdy toimiin, terveydenhuoltojärjestelmämme ylikuormittuu.

Yhdysvalloissa on ollut pulaa erityisesti testausvälineistöstä, minkä vuoksi on pelätty, että koronatapauksia on jäänyt piiloon ja tartunnat ovat päässeet huomaamatta leviämään. Koronatartuntalukujen nousun johtuu siitä, että vasta nyt testejä on saatu tehtyä laajemmin.

Tom Bossert peräänkuulutti paikallisviranomaisilta toimia, jotta yhteiskunnan toiminnot voivat jatkua edes jollain tasolla samalla kun viruksen leviämiseksi tehdään tarvittavia toimenpiteitä.

– Epidemiologien mukaan tarvitaan kahdeksan viikkoa tartuntojen taltuttamiseen. Viranomaisten, opiskelijoiden ja vanhempien pitää miettiä, miten jatkaa lastemme opettamista samaan aikaan kun käynnissä on laaja terveysoperaatio.

Bossert puolusti entistä pomoaan Reutersille, kun hän antoi tunnustusta Trumpin hallinnon ensimmäisille toimille virusta vastaan tammikuussa. Bossert vaati kuitenkin hallintoa vääntämään rautalangasta ihmisille, missä tilanteessa maassa ollaan.

– Ihmisten pitää ymmärtää, mikä vaikutus tällä on heidän elämäänsä.