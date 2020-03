Näin Donald Trump on hämmentänyt koronalla

Ristiriitoja, vähättelyä ja muiden syyttelyä. Näin presidentti Donald Trump on hämmentänyt koronakriisin hoitoa.

Yhdysvalloissa koronavirus politisoitui heti alusta alkaen vaalivuoden ja presidentti Donald Trumpin suhtautumisen vuoksi.

IS listasi seikkoja, jotka ovat hämmentäneet amerikkalaisia ja johtaneet epäilyihin, että tilanne on pahempi kuin tällä hetkellä näyttää ja maan vastatoimet riittämättömiä viruksen hoidossa.

Trump puhuu ristiin muiden kanssa

Kiistely alkoi Yhdysvalloissa kaksi viikkoa sitten, kun tartuntatautivirasto CDC:n johtaja Nancy Messonnier ja presidentti Trump antoivat samana päivänä lausunnot:

– Enää ei ole kyse siitä, tapahtuuko tämä (taudin leviäminen), vaan siitä, milloin se tapahtuu ja kuinka moni tässä maassa sairastuu vakavasti, Messonnier totesi 25. helmikuuta ja lisäsi, että tilanne voi mennä ”pahaksi”.

Intian-matkallaan lehdistölle puhunut Trump antoi täysin eri kuvan.

– Se on hyvin kontrollissa maassamme. Vain harvoilla on se, ja hekin … voivat jo paremmin, presidentti sanoi.

Trumpia tukeva oikeistomedia hyökkäsi pian Messonnieria vastaan ja arvosteli CDC:n lausuntoa, jota ei ollut koordinoitu Valkoisen talon kanssa. Messonnierin syytettiin jopa olevan osa Trumpin vastaista salaliittoa, koska hän on erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjää-tutkintaa valvoneen ex-apulaisoikeusministeri Rod Rosensteinin sisar.

Messonnier ja CDC ovat jupakan jälkeen pitäneet matalaa profiilia lausunnoissaan.

Los Angelesissa Kaliforniassa hamstrattiin viime viikolla muun muassa talous- ja wc-paperia.

Koronavirus ei näytä olleen kontrollissa Yhdysvalloissa, kun todettujen tartuntojen määrä on noin 15-kertaistunut kahdessa viikossa.

Trumpin lausunnot taudista ovat toistuvasti olleet ristiriidassa terveysviranomaisten ja jopa oman hallinnon kanssa.

Kun Trump viime viikolla totesi rokotteen koronavirusta vastaan valmistuvan ”pian” ja taudin laantuvan itsestään lämpimämpien kevätsäiden myötä, Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci totesi, että rokotteeseen menee vähintään vuosi ja on liian aikaista ennustaa uuden koronaviruksen käyttäytymisestä lämmössä mitään.

Fauci käytti jo viikko sitten viruksesta pandemianimitystä. Sunnuntaina hän varoitti amerikkalaisiakin siitä, että laajempiin eristystoimiin saattaa olla tarvetta ja kehotti ikäihmisiä välttämään lentomatkustamista ja suuria joukkokokoontumisia.

Vielä lauantaina Trump totesi, ettei ole lainkaan huolissaan taudista omalla kohdallaan eikä laajemmin. Maanantaina pörssien luisuessa hän vakuutteli, että normaali kausi-influenssa on koronavirusta huomattavasti vaarallisempi. Presidentti on myös kehottanut ihmisiä jatkamaan elämäänsä normaalisti.

Kun Trump viime perjantaina lupasi, että kuka tahansa koronavirustestiä tarvitseva pääsee testiin, hänen koronavalmiusryhmäänsä johtava varapresidentti Mike Pence totesi toisaalla, että Yhdysvalloilla ei ole riittävästi testejä vastaamaan kysyntään.

Ristiriitaisesta viestinnästä pelätään olevan seurauksena se, että mahdollisesti tiedettyä laajemmalle levinnyt virus pääsee tarttumaan vapaammin, jos ihmiset eivät osaa varoa.

Trumpin pelätään myös murentavan luottamusta terveysviranomaisiin, joilla pitäisi olla paras tieto ja näkemys kriisiin vastaamisesta.

YK:n päämajan kaiteita puhdistettiin viime maanantaina.

Trump pelaa numeroilla

Trump on toistuvasti verrannut Yhdysvaltain lukuja maailmanlaajuisiin lukuihin perustellakseen maansa vastatoimien olevan tehokkaita.

– Noin 100 000 koronatapausta maailmanlaajuisesti ja 3 280 kuollutta. Yhdysvalloissa, kiitos nopean rajojen sulkemisen, tähän mennessä vain 129 tapausta ja 11 kuolemaa. Työskentelemme kovasti pitääksemme luvut niin alhaisina kuin mahdollista, Trump twiittasi viime viikolla.

Moni asiantuntija kuitenkin huomautti vinoutumasta Yhdysvaltain luvuissa. Trumpin ensin mainitsemista luvuista saadaan koronaviruksen maailmanlaajuinen kuolleisuusarvio, eli yli 3 prosenttia. Jälkimmäisistä luvuista puolestaan voitaisiin vetää johtopäätös, että kuolleisuusluku Yhdysvalloissa olisi huimat 8,5 prosenttia.

Se ei mitä luultavimmin pidä paikkaansa, vaan virheen uskotaan piilevän todetuissa tapauksissa. Näin ollen taudin pelätään olleen Yhdysvalloissa jo pitkään huomattavasti tiedettyä laajemmalle levinnyt, mutta sitä ei vain ole havaittu. Maanantaina tautitapauksia oli todettu 728 ja kuolleita oli 26.

Viranomaiset ovat myöntäneet, että testejä ei ole saatu toimitettua riittävää määrää ja ne olivat aluksi virheellisiä. Vasta täksi viikoksi on luvattu huomattavaa lisäystä resursseihin. Tämä on lisännyt epäilyä mahdollisista piiloon jääneistä tautitapauksista.

Trumpin arvostelijat ovat esittäneet jopa epäilyn, että presidentti ja hallinto pyrkisivät keinolla millä hyvänsä pitämään koronatilastot alhaisina, jotta kansalaiset eivät huolestuisi ja hallinnon toimet näyttäisivät tehoavan.

Washington Post on tuoreessa selvityksessään käynyt läpi Yhdysvaltain koronatilastojen kehitystä ja todennut, että lukujen kasvaessa Trump on aina löytänyt luvut, joihin vertaamalla Yhdysvaltain luvut näyttävät pieniltä. Trendi on kuitenkin selkeä: Yhdysvaltain koronaluvut ovat kasvaneet tasaisesti ja jyrkästi.

Trump paljasti itse viime perjantaina kuin puolivahingossa sen, kuinka hän pitää koronanumeroita onnistumisensa mittarina. Vierailullaan tartuntatautivirasto CDC:hen Trump kertoi, ettei hän haluaisi päästää maihin Kalifornian edustalla selannutta risteilyalusta, jolla oli todettu 21 koronatapausta. Syyksi hän kertoi sen, ettei toivo sairaustapauksia laskettavan mukaan Yhdysvaltain koronatilastoihin.

– Haluaisin numeroiden pysyvän ennallaan, Trump perusteli.

Valkoisessa talossa on kokoonnuttu jo usein koronaviruksen takia. Kuva viime viikolta.

Trump syyttää muita

Trumpin hallinto on saanut kiitosta koronaviruksen hoidossa yhdestä asiasta: tammikuun viimeisenä päivänä presidentti hyväksyi päätöksen rajoittaa Kiinassa oleskelleiden matkustusta Yhdysvaltoihin. Tuolloin rajuna pidetyn matkustuskiellon sekä Kiinan omien karanteenitoimien uskotaan ostaneen Yhdysvalloille useita lisäviikkoja aikaa valmistautua.

Monien asiantuntijoiden mielestä lisäviikot kuitenkin hukattiin, koska tautitapausten hoitamiselle ei ole edelleenkään riittäviä resursseja sairaaloissa ja testaus on laahannut. Koronalisäbudjetti tilanteen korjaamiseksi saatiin kongressin hyväksyttäväksi vasta viime viikolla.

– Käytimmekö ajan hyväksi valmistautumiseen? Lyhyt vastaus on ei, kommentoi CSIS-ajatushautomon apulaisjohtaja Stephen Morrison Washington Postille.

Trump syytti testausvaikeuksista edeltäjänsä Barack Obaman hallintoa. Todisteita väitteelle ei ole löytynyt.

Presidentin suosituin haukkumiskohde on ollut media ja demokraattipuolue, joiden hän on syyttänyt lietsovan kriisiä liioittelemalla viruksen vaarallisuutta. Trumpin mielestä hänen vastustajansa käyttävät tautia hyväkseen vahingoittaakseen häntä poliittisesti.

Viikonloppuna washingtonilaisessa hoitokodissa kerrottiin peräti 15 ihmisen kuolleen koronavirustartunnan jälkeen, mikä antaa kuvan siitä, kuinka tuhoisa yksittäinen tautipesäke voi olla.

Trumpin lupaukset viruksen torjumisesta punnitaan lähiviikkoina, kun taudin koko kuvan uskotaan viimein hahmottuvan myös Yhdysvalloissa. Eniten huolta presidentille vaikuttavat tuottavan huolestuttavat talousluvut ja pörssilasku, jotka voivat uhata myös hänen omaa kannatustaan.

– Taloutemme on erittäin vahva, mutta tämä yllätti maailman, Trump kommentoi maanantaina toimittajille.