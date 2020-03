Kirjeenvaihtajan kommentti: Kaksi viikkoa muutti kaiken – Bernie Sandersin tilanne on nyt toivoton

Joe Bidenin vyöryä kohti presidenttiehdokkuutta on käytännössä mahdoton pysäyttää, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Joskus hiljaisuus huutaa.

Bernie Sanders olisi tiistai-iltana päässyt pitämään kymmenen minuutin puheen, jonka kaikki Yhdysvaltojen uutiskanavat olisivat näyttäneet suorana. Eikä hänen olisi pitänyt maksaa tästä miljoonien dollarien arvoisesta julkisuudesta senttiäkään.

Toisin kuin kaikki muut demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevat kandidaatit kaikkina muina esivaali-iltoina, Sanders ei puhunut vaali-iltana julkisesti lainkaan.

Siitä on melko helppo päätellä, että Sandersin leirissä pohditaan, onko hänen edes järkeä jatkaa kampanjaansa. Joe Biden tarvitsee edelleen yli tuhat puoluekokousdelegaattia varmistaakseen presidenttiehdokkuutensa, mutta Sandersin tilanne vaikuttaa jo toivottomalta.

Tynnyri vyöryy

Vielä kaksi viikkoa sitten Sanders johti kisaa ja näytti myös mielipidetiedustelujen mukaan olevan matkalla kohti ehdokkuutta. Sitten Biden voitti mustien äänestäjien tuella ylivoimaisesti Etelä-Carolinan esivaalit ja palautti uskon kampanjaansa. Myötätuuli auttoi Bidenin voittoon myös supertiistaina, ja muiden maltillisten ehdokkaiden poistuminen kisasta silotti hänen tietään.

Nyt ollaan nähty, että Sandersin johtaman poliittisen vallankumouksen kannatuspohja on sittenkin ohut. Vaikka alle kolmekymppiset ovat tiukasti Sandersin takana, heitä ei ole ilmestynyt vaaliuurnille tarpeeksi.

Kun kuuden tiistaina äänestäneen osavaltion tulokset on saatu ynnättyä, johtaa Biden kisaa noin 150 delegaatilla. Teoriassa johto ei ole tavoittamaton, sillä jaossa on vielä 2 115 delegaattia.

Esivaalien logiikka on kuitenkin itseään vahvistava. Bidenin kampanja on kuin tynnyri, joka vierii alamäkeä kohti ehdokkuutta. Mäki on niin jyrkkä ja tynnyri niin painava, että Sandersin on sitä lähes mahdoton pysäyttää.

Mäki vain jyrkkenee viikon päästä, kun Arizona, Florida, Illinois ja Ohio äänestävät. Ne ovat isoja osavaltioita, joissa on jaossa yhteensä 577 delegaattia.

Sanders hävisi kaikki nämä neljä osavaltiota, kun hän kamppaili neljä vuotta sitten esivaaleissa Hillary Clintonia vastaan. Mielipidetiedustelut ennakoivat, että Biden voittaa niistä jokaisessa. Seuraavaksi onkin vuorossa 105 delegaatin Georgia, jonka äänestäjistä puolet on mustia. Siellä Bidenille on tulossa murskavoitto.

Trump yhdistää

Mikäli Sanders vielä kampanjaansa jatkaa, voi hän yrittää kääntää kisan sunnuntain vaaliväittelyssä Arizonassa. On kuitenkin vaikea nähdä, mistä hän löytäisi uusia keinoja horjuttaa itseluottamuksensa löytänyttä Bidenia.

Sandersia vastaan on sekin, että myös Yhdysvalloissa tiedotusvälineiden huomio on viime päivinä kääntynyt koronavirukseen. Mitään äänestäjien mieltä kääntävää kohua tuskin tässä mediailmastossa syntyy.

Sanders ja Biden ovat monesta asiasta eri linjoilla, mutta kumpikin haluaa palavasti Donald Trumpin ulos Valkoisesta talosta. Sanders ymmärtää, että mahdollisuudet siihen kasvavat, mikäli demokraattinen puolue löytää yhteisen sävelen mahdollisimman nopeasti. Siksi ei olisi ihme, mikäli hän nielisi taistelutahtonsa ja luopuisi kisasta.