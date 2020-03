Kansalliskaarti New Yorkin esikaupunkiin torjumaan koronaepidemiaa

New Rochellessa on Yhdysvaltain laajin yksittäinen koronavirustartuntojen keskittymä.

Osavaltion kuvernöörin mukaan New Yorkin esikaupungissa New Rochellessa kielletään joukkokokoontumiset, ja koulut, kirkot ja synagogat suljetaan.

New Yorkin osavaltio tuo kaduille Yhdysvaltain kansalliskaartin joukkoja hidastamaan koronaviruksen leviämistä New Rochellen kaupungissa.

Osavaltion kuvernööri AndrewCuomo kertoo, että viranomaiset luovat niin sanotun torjunta-alueen, joka ulottuu 1,6 kilometrin säteelle New Rochellen kaupungissa löytyneestä viruskeskittymästä. New York Timesin mukaan New Rochellessa on Yhdysvaltain laajin yksittäinen koronavirustartuntojen keskittymä, jossa on todettu jo 113 tartuntaa. Kaikkiaan Yhdysvalloiss on vahvistettu 1 004 koronatapausta.

Vajaan 80 000 asukkaan esikaupunki sijaitsee heti New Yorkin pohjoispuolella.

Kuvernöörin mukaan joukkokokoontumiset kielletään, ja koulut, kirkot ja synagogat suljetaan. Kansalliskaartin joukkoja on pyydetty alueelle toimittamaan ruokaa ja auttamaan julkisten paikkojen siivoamisessa.