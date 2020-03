Asiantuntija arvioi viisi mahdollisuutta: Näin koronaepidemia lopulta saadaan hallintaan

Rajaamistoimista on rohkaisevia esimerkkejä. Rokotteestakin on jo koeversioita.

Kuten kaikki epidemiat ja pandemiat, myös koronaepidemia loppuu joskus.

Ilta-Sanomat kokosi viisi skenaariota, mitä koronavirukselle ja -epidemialle voi käydä.

1. Virus katoaa itsestään kesän tullen

Yksi teoria, joka koronaepidemian laantumistavasta on esitetty, on sen katoaminen kuin itsestään kesän tullen, kuten käy esimerkiksi tavalliselle kausi-influenssalle.

Teorian on esittänyt esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka totesi jo kuukausi sitten, että virus saattaa kadota huhtikuussa, kun kelit lämpenevät.

WHO:n terveyshätätilaohjelman johtaja Michael Ryan kertoi kuitenkin taannoisessa tiedotustilaisuudessa, että sen varaan ei voi laskea. Hänen mukaansa WHO olettaa, että viruksella on kyky jatkaa leviämistä myös kesällä.

Helsingin yliopiston kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Olli Vapalahti on asiassa enemmän Ryanin kuin Trumpin linjoilla.

– Esimerkiksi influenssa rytmittyy vuodenaikojen mukaan, mutta se on vähän eri asia. Tällaisessa tapauksessa, jossa kenelläkään ei ole tautia vastaan immuniteettia, vuodenaikaisvaihtelulla on vähemmän merkitystä.

Vapalahti kuitenkin toteaa, että viruksen leviäminen voi tasaantua, kun kelit lämpenevät.

WHO:n terveyshätätilaohjelman johtaja Michael Ryanin mukaan sen varaan ei voi laskea, että koronavirusepidemia laantuisi kesän tullen.

Helsingin yliopiston infektiotautien emeritusprofessori Heikki Peltola arvioi, että epidemia voisi laantua muutamassa kuukaudessa.

– Vannomatta paras, mutta luulen viruksen leviämisen laantuvan. En mitään lukuja uskalla antaa. Veikkaan, että kevään kuluessa näin voisi tapahtua.

Olli Vapalahden mukaan viruksen leviäminen voi rauhoittua kesän tullen, koska virukset yleisesti viihtyvät enemmän kylmässä, ja ultraviolettisäteily tappaa virusta. Vuodenaikaisvaihtelun merkitys ei kuitenkaan ole niin suuri kuin esimerkiksi kausi-influenssassa.

2. Virus mutatoituu ihmiselle vaarallisemmaksi ja leviää siten hitaammin

Tässä teoriana on, että COVID-19-tautia aiheuttava koronavirus mutatoituu ihmisille vaarallisemmaksi. Tällöin ihmiset, jotka saavat viruksen, kuolevat nopeammin, eivätkä ehdi tartuttaa muita.

Näin kävi ainakin osittain vuosituhannen alun sars-epidemiassa, kertoo yhdysvaltalainen tiedelehti Live Science.

Vapalahti vahvistaa, että koronavirus muuttuu koko ajan. Se kuitenkin tottelee evoluution sääntöjä. Viruksen muuttuminen vaarallisemmaksi ei olisi sille hyödyllistä, koska sitten se ei pääsisi leviämään yhtä tehokkaasti.

Vapalahden mukaan viruksen mutaatioita seurataan, mutta tällä hetkellä ei ole mitään erityistä syytä odottaa, että viruksen taudinaiheuttamiskyvyssä tapahtuisi mitään isoa muutosta.

3. Rokote tulee ja pelastaa

Koronavirukselle on jo olemassa rokotekandidaatteja. Pian alkavat eläin- ja sitten ihmiskokeet.

Prosessi on kuitenkin hidas. Jos rokotteen markkinoille saamisessa päästään alle vuoteen, kyse olisi Vapalahden mukaan ”aikamoisesta ennätyksestä”.

Koronavirukseen on olemassa jo koerokotteita. Kuvassa israelilainen tutkija työskentelee MIGAL-tutkimuslaitoksen laboratoriossa, jossa rokotetta yritetään kehittää.

– Rokotteen valmistaminen ja ensimmäiset kokeet eivät ole se pullonkaula. Pullonkaulana toimivat ne kliiniset kokeet, joilla osoitetaan rokotteen teho ja turvallisuus.

Koronavirukseen kehitetään nyt kovaa vauhtia rokotetta, jotta väestö saisi immuniteetin sairautta vastaan. Esimerkiksi tuhkarokossa laumasuojan saamiseksi riittää se, että 95 prosenttia väestöstä on immuuneja. Vapalahden mukaan koronaviruksessa laumasuojan saavuttamiseksi sama luku on varmasti paljon pienempi.

4. Taudin rajaamistoimet onnistuvat

Yhdysvaltalaisen terveysasioihin keskittyvän median Stat Newsin mukaan vuoden 2002–2003 sars-epidemia saatiin hallintaan osin karanteenien ja matkustuskieltojen avulla. WHO-johtaja Michael Ryan totesi lehdelle helmikuun alussa, että niin voi käydä koronaviruksenkin tapauksessa.

Aasiasta, jossa toimet taudin rajaamiseksi ovat olleet rajuja, on jo rohkaisevia esimerkkejä. Maanantaina Kiinassa todettiin vain 19 uutta tartuntaa. Myös Etelä-Koreassa rajaamistoimet ovat purreet ja uusien tartuntojen määrä on saatu laskuun.

Vapalahden mukaan on kuitenkin mahdoton arvioida, kuinka nopeasti epidemia saadaan taltutettua pelkästään aggressiivisilla rajaustoimilla. Se riippuu siitä, mitä toimia tehdään ja kuinka ne onnistuvat. Säkääkin tarvitaan.

– Jos meillä on jossain päin maailmaa vaikka hiljaisia pesäkkeitä, jotka pölähtävät ensi viikolla epidemia-alueiksi, sieltä voi tulla tartuntoja. Tämä on arvailua.

5. Tauti ei katoa kokonaan, vaan jää pysyväksi

Koronaviruksia on olemassa jo ennestään neljä, joista mikään ei ole kadonnut, vaan jäänyt elämään. Vanhojen koronavirusten takia ihmiset sairastavat usein pieniä flunssia ja nuhakuumeita.

Sama voi olla edessä myös uudella koronaviruksella, SARS-CoV-2:lla.

– On mahdollista, että tämä tästä vielä häipyy, mutta todennäköisempää on, että se jää pyörimään ja asettuu tavalliseksi flunssavirukseksi lopulta. Se, mitä siinä välissä tapahtuu, on vielä auki.

Tässä suomalaisetkin asiantuntijat tuntuvat kuitenkin olevan eri mieltä. Emeritusprofessori Peltola uskoo, että viruksen päivät ovat tulevaisuudessa luetut.

– Veikkaisin usean kymmenen vuoden kokemuksella, että virus ei jää elämään, vaan kuolee pois.